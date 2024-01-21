Люблю цей турнір! Костюк уперше в кар’єрі зіграє у чвертьфіналі Australian Open

Українка Марта Костюк вперше у кар’єрі вийшла до чвертьфіналу турніру серії Grand Slam.

В 1/8 фіналу Australian Open-2024 вона впевнено розгромила “нейтральну” кваліфаєрку з російським паспортом Марію Тімофєєву з рахунком 6:2, 6:1.

Тенісистки провели на корті 1 годину та 16 хвилин, за які Марта зробила один ейс, припустилася однієї подвійної помилки та реалізувала чотири з п’яти брейкпойнтів.

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– Я люблю цей турнір. Це мій улюблений турнір, мої улюблені вболівальники, мої улюблені українські вболівальники. І я дуже рада повертатися сюди щороку. У мене були й непрості роки тут – 2019, 2020, 2021. Це були нелегкі, не найприємніші для мене роки, але я зберегла у своєму серці любов до цього місця. І нарешті, приємно опинитися у чвертьфіналі, сказала Костюк після матчу.

У чвертьфіналі Костюк зіграє проти американки Коко Гофф, яка в іншому матчі 1/8 фіналу обіграла польку Магдалену Френх (6:1, 6:2).

Australian Open-2024. Марта Костюк – Мария Тимофеева – 6:2, 6:1

21-річна Костюк стала другою наймолодшою українською тенісисткою в історії у чвертьфіналах на турнірах Grand Slam та другою українкою, якій вдалося пробитися до чвертьфіналу австралійського мейджора після Еліни Світоліної.

В ніч проти 22 січня матчі 1/8 фіналу поточного турніру Australian Open проведуть Еліна Світоліна та Даяна Ястремська.

У попередній стадії на кортах Мельбурна вона обіграла іншу “нейтральну” росіянку Еліну Аванесян у трьох сетах.

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