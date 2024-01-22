Ястремська вибила з Australian Open “нейтральну” тенісистку та вийшла до 1/4 фіналу

Українка Даяна Ястремська обіграла “нейтральну” білоруску Вікторію Азаренко та вперше у кар’єрі вийшла до чвертьфіналу турніру серії Grand Slam – Australian Open-2024.

Зустріч закінчилася з рахунком 7:6 (8:6), 6:4 та тривала 2 години 10 хвилин.

За матч Даяна зробила п’ять ейсів, припустилася шести подвійних помилок та реалізувала п’ять із одинадцяти брейкпойнтів.

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Australian Open-2024. Вікторія Азаренко – Даяна Ястремська – 7:6 (8:6), 6:4

Перший сет зустрічі видався вкрай напруженим. Спершу українка вела 3:1, але програла три гейми поспіль. За рахунку 6:5 їй вдалося відіграти два сет-поїнти та перевести гру на тайбрейк – 8:6 на користь Ястремської.

У другій партії суперниці вдалося повести у рахунку 3:0, але Даяна зібралася та здобула у підсумку вольову перемогу, програвши після цього лише один гейм.

Для Ястремської це перший вихід до чвертьфіналу турнірів серії Grand Slam. Раніше її найкращим результатом була 1/8 фіналу Вімблдону-2019.

Після матчу українка підійшла до камери та залишила на ній патріотичний напис: Сім’я – це моя Україна.

Зазначимо, що Україна вперше в історії буде представлена на цій стадії турніру серії Grand Slam двома тенісистками. Напередодні до чвертьфіналу вдалося вийти Марті Костюк, яка розгромила “нейтральну” кваліфаєрку з російським паспортом Марію Тімофєєву з рахунком 6:2, 6:1.

А ось Еліна Світоліна знялася з матчу проти чеської тенісистки Лінки Носкової через травму спини.

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