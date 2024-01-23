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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Це наш обов’язок! Зінченко в інтерв’ю The Athletic висловився про “втому від війни”

Олександр Зінченко
Фото: Depositphotos

Один із лідерів збірної України з футболу та гравець лондонського Арсеналу Олександр Зінченко зізнався, що сумує за батьківщиною, та висловився про обов’язок українських спортсменів за кордоном.

В інтерв’ю авторитетному британському виданню The Athletic він сказав, що українці не можуть собі дозволити втому від війни. Спершу Зінченко нагадав про криваву війну, яку Росія розв’язала проти України.

— Я кажу собі і своїй дружині, що дуже хочу бути в Україні, тому що це моя батьківщина. Дивлячись і слідкуючи за новинами, де майже кожного дня люди гинуть без жодної причини, ви просто запитуєте себе: чого вони (росіяни, – Ред.) намагаються досягти? – каже він.

Видання пише, що минає два роки від повномасштабного вторгнення РФ в Україну, а тим часом збірна України очікує на матч плейоф відбору на Євро-2024, де зіграє з Боснією і Герцеговиною у півфіналі у березні. А висвітлення війни в Україні у світових медіа дещо зменшилося через інші гарячі точки, зокрема війну в Ізраїлі та секторі Гази.

Зараз дивляться

— Можливо, деякі люди втомилися від війни, але всі ми, українці в усьому світі… ми не можемо втомитися від цього, тому що це наше життя, це наша країна. Дуже важко бути далеко від своєї країни. Нам потрібно більше говорити про це, і це те, що ми намагаємося робити. Українці, які грають за кордоном у футбол, теніс, бокс – ми повинні представляти нашу країну. Це наш обов’язок, – сказав Зінченко.

Футболіст додав, що кожен, хто має український паспорт, має робити все можливе, щоб перемога України стала набагато ближчою.

Зінченко зазначив, що “будь-які перемоги українців дарують великі емоції людям, які борються за нашу свободу”. Олександр сказав: Багато героїв на передовій дивляться футбол.

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Джерело: The Athletic
Збірна України, Олександр Зінченко, Футбол
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