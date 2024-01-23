Костюк дала битву Гофф, але програла у чвертьфіналі Australian Open

Українка тенісистка Марта Костюк завершила виступи на Відкритому чемпіонаті Австралії 2024.

На стадії чвертьфіналу вона поступилася четвертій ракетці світу Коко Гофф зі США з рахунком 6:7 (6:8), 7:6 (7:3), 2:6.

Поєдинок тривав 3 години 7 хвилин, за які Костюк двічі подала навиліт, припустилася восьми подвійних помилок та реалізувала 13 із 22 брейкпойнтів.

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У першому сеті Марта вигравала 5:1, але потім програла п’ять геймів поспіль. Після тенісистки обмінялися брейками і гра перейшла на тайбрейк, де українка не реалізувала сетпойнт і програла сет.

У другій партії вже Костюк здійснила камбек, програючи 3:5 та на тайбрейку дотиснула суперницю. У третій партії Марті вдалося взяти лише два гейми.

Australian Open 2024. Марта Костюк — Коко Гофф — 6:7 (6:8), 7:6 (7:3), 2:6

Вихід до чвертьфіналу Australian Open-2024 нині найкращий результат у кар’єрі для українки на рівні турнірів серій Grand Slam.

У попередньому колі Марта Костюк розгромила “нейтральну” кваліфаєрку з російським паспортом Марію Тімофєєву з рахунком 6:2, 6:1.

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