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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Це не про красу чи моду! Усик відповів Ф’юрі на образи щодо сережки у його вусі

Усик Ф'юрі
Фото: Getty Images

Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF Олександр Усик пояснив своєму майбутньому супернику Тайсону Ф’юрі, чому носить у вусі сережку.

Розмова боксерів відбулася під час інтерв’ю для шоу Gloves Off на TNT Sports.

Британець намагався вивести українця з рівноваги та вирішив образити його через сережку у вусі, яку носить Усик.

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— Я знаю, що він не може перемогти мене. Я знаю, що він не може це зробити. Чоловік, який носить сережку, ніколи не зможе перемогти Тайсона Ф’юрі. Немає жодного шансу. Ніхто, хто носить сережки, не зможе мене перемогти, – сказав Ф’юрі.

Усик не забарився з відповіддю на словесні викиди Тайсона, заявивши, що сережка у вусі є доказом того, що він є нащадком козаків, які багато років защищали українську землю від ворогів.

— Я можу пояснити, що це таке. Це український воїн, козак. Це ті люди, які боронили мою країну багато років від ворога. Тут тільки підтвердження мого козацького роду. Вони нікому не програвали. Тут немає краси чи моди, – сказав Усик.

Коли бій Усик – Ф’юрі

Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі між Олександром Усиком і Тайсоном Ф’юрі має відбутися 17 лютого 2024 року.

Великий вечір боксу проведуть у столиці Саудівської Аравії – Ріяді.

На кону стоятимуть чотири пояси: три (WBA, WBO та IBF), якими володіє Усик, а також титул WBC Ф’юрі.

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Бокс, Олександр Усик, Тайсон Ф'юрі
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