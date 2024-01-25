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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Ястремська поступилася китаянці у півфіналі Australian Open

Даяна Ястремська
Фото: Getty Images

Українська тенісистка Даяна Ястремська завершила виступи на турнірі серії Grand Slam – Australian Open-2024.

За крок до фіналу вона поступилася китаянці Цінь Вень Чжен у двох сетах із рахунком 4:6, 4:6.

Тенісистки провели на корті 1 годину та 37 хвилин, за які Даяна зробила три подачі навиліт, припустилася п’яти подвійних помилок та реалізувала два із десяти брейкпойнтів.

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Для обох тенісисток це був перший у кар’єрі півфінал тенісного грендслему, а також перша очна зустріч.

Для Даяни Ястремської це був п’ятий виступ у кар’єрі в основі австралійського мейджора. Поточний розіграш вона розпочала з кваліфікації.

В основній сітці вона перемогла двох чемпіонів турнірів Grand Slam – у першому колі розгромила чинну переможницю Вімблдону Маркету Воундрошову, а в четвертому – володарку титулів Australian Open у 2012 та 2013 роках “нейтральну” Вікторію Азаренко.

У чвертьфіналі українська тенісистка здолала 19-річну Лінду Носкову із Чехії, з матчу проти якої колом раніше знялася Еліна Світоліна.

Таким чином у фіналі жіночого одиночного турніру зіграють Цінь Вень Чжен та “нейтральна” спортсменка з Білорусі Аріна Соболенко, яка вигравала цей титул минулого року.

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Australian Open, Даяна Ястремська, Теніс
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