Юрген Клопп повідомив про свій відхід із Ліверпуля в кінці сезону – офіційно

Німецький фахівець Юрген Клопп оголосив, що покине англійський Ліверпуль після закінчення сезону-2023/24.

Клопп залишає Ліверпуль

Своє рішення 56-річний Клопп пояснив “вичерпанням енергії”.

— Я люблю абсолютно все в цьому клубі, я люблю все в місті, я люблю все в наших уболівальниках, я люблю команду, я люблю персонал. Я люблю все. Але те, що я все ще ухвалюю це рішення, показує вам, що я переконаний, що це те рішення, яке я повинен зробити, – сказав тренер.

Він додав, що у нього немає проблем, але, за його словами, він давно знав, що колись йому доведеться про це оголосити. Клопп сказав: Справа в тому, що у мене, як би це сказати, закінчується енергія.

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Цього тижня мерсисайдці вийшли до фіналу Карабао Кап та очолюють англійську Прем’єр лігу після 21 туру, маючи в активі 48 очок.

A message to Liverpool supporters from Jürgen Klopp. pic.twitter.com/l7rtmxgOzt — Liverpool FC (@LFC) January 26, 2024

Юрген Клопп приєднався до Ліверпуля у жовтні 2015 році. Його чинний контракт розрахований до 2026 року.

За цей час він виграв з командою Лігу чемпіонів та перший за 30 років для червоних трофей чемпіона Англії. Також під його керівництво футболісти Ліверпуля вибороли Кубок Англії, Клубний чемпіонат світу, Кубок англійської ліги, Суперкубок УЄФА та Суперкубок Англії.

Джерело : Liverpool FC

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