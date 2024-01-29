Національний рекорд: п’ять українок серед 35 найкращих тенісисток світу

Після завершення Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу Жіноча тенісна асоціація (WTA) оновила позиції тенісисток у рейтингу.

Вперше в історії України у списку 35 найкращих опинилися відразу п’ять українських спортсменок. Це є новим національним рекордом.

На 19-ту позицію піднялася Еліна Світоліна, а другою ракеткою України стала Марта Костюк, яка оновила особистий рекорд, піднявшись на 28-ме місце.

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На 29-й позиції Даяна Ястремська, яка порівняно з попереднім рейтингом піднялася аж на 64 місця.

Далі розташувалися Леся Цуренко (31-ше місце) та Ангеліна Калініна (32-ге місце).

Загалом в основній сітці Australian Open-2024 Україна була представлена сімома тенісистками. Найуспішніше виступила 23-річна Даяна Ястремська, яка розпочала свій шлях із кваліфікації та дійшла до півфіналу турніру, де поступилася представниці Китаю Цінь Вень Чжен.

Лідером світового рейтингу залишається полька Іга Свьонтек, слідом йде “нейтральна” білоруска Аріна Соболенко, а трійку лідерів замикає американка Коко Гофф.

Джерело : WTA

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