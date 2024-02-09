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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Син Андрія Шевченка подав документи на отримання громадянства України – ЗМІ

Андрій Шевченко з сином Крістіаном

Крістіан Шевченко, син президента Української асоціації футболу Андрія Шевченка, має намір отримати українське громадянство.

Про це повідомило видання Sport.ua, стверджуючи, що Крістіан вже подав відповідні документи на отримання статусу громадянина України.

Раніше Андрій Шевченко казав, що його син гратиме за Україну, якщо відповідатиме рівню національної команди. В одному з інтерв’ю він казав, що Крістіан може грати окрім України ще за США або Англію.

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Що відомо про Крістіана Шевченка

Син нового очільника УАФ Крістіан народився у Лондоні у 2006 році.

Він був у системі лондонського Челсі, але з березня 2023 року грає за юнацьку команду іншого англійського клубу – Вотфорд, з яким підписав контракт на два роки.

 

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Допис, поширений Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko)

17-річний Крістіан Шевченко виступає на позиції центрального нападника у команді Вотфорда U-18.

Нещодавно Шевченко розповів, що спілкується з дітьми та дружиною двома мовами, а його старший син Джордан вивчає українську мову та історію у Єльському університеті.

Джерело: Sport.ua

Фото:  Андрій Шевченко

Андрій Шевченко, Футбол
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