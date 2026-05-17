Зранку 17 травня у Полтавському районі стався землетрус магнітудою 2,6.

Землетрус на Полтавщині: що відомо

Як повідомив Головний центр спеціального контролю, у суботу о 06:39 на Полтавщині зареєстрували землетрус потіжністю 2,6 за шкалою Ріхтера.

Епіцентр підземних поштовхів знаходився у Полтавському районі — між селами Воронянщина Шишацької громади та Сивці Диканської громади. Осередок землетрусу залягав на глибині 4 км.

За класифікацією фахівців, землетрус належить до ледве відчутних, оскільки його магнітуда становила 2,6 за шкалою Ріхтера.

У Центрі спецконтролю звертаються до жителів, які могли відчути поштовхи, із проханням залишити повідомлення через спеціальну форму на сайті установи.

До речі, у Полтавській області час від часу фіксують підземні поштовхи.

Так, 28 березня о 19:50 у Полтавській області стався землетрус магнітудою 3,2, епіцентр був у межах Мачухівської територіальної громади.

А 6 лютого у селі Мильці, що на околиці Полтави, зафіксували незначний землетрус.

Водночас 12 травня, після першої години ночі в Хустському районі Закарпатської області на глибині 9 км стався землетрус.

