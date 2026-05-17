Як повідомили в Укренерго, у понеділок, 18 травня, заходи обмеження споживання електроенергії не заплановані.

Водночас споживачів просять перенести енергоємні процеси на денний час (з 10:00 до 16:00) та обмежити користування потужними електроприладами у вечірні години – з 18:00 до 22:00.

Нагадаємо, що 14 травня у Києві внаслідок ракетно-дронового удару було пошкоджено трансформаторну підстанцію та високовольтну лінію ДТЕК. Також пошкоджені виробничий майданчик, спецтехніка та 29 автомобілів.

Водночас через російський обстріл об’єктів енергетичної інфраструктури фіксувалось частокове знеструмлення споживачів в 11 областях – м. Київ, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Львівській, Полтавській, Сумській, Харківській, Чернігівській та Хмельницькій областях.

В Міненерго наголошували, що в Україні через одну з наймасштабніших комбінованих атак РФ була зафіксована складна ситуація в енергосистемі.

