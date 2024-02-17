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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Україна показала найкращий результат за 3 роки у жіночій естафеті на ЧС із біатлону

Христина Дмитренко біатлон
Фото: Getty Images

Жіноча збірна з біатлону фінішувала п’ятою в естафеті на чемпіонаті світу у чеському Новому Месті.

Українки були представлені у складі: Юлії Джими, Ірини Петренко, Христини Дмитренко та Анастасії Меркушиної.

На вогневих рубежах українки використали десять додаткових набоїв, уникнувши штрафних кіл, проте на фініші програли переможцям команді Франції трохи більше двох хвилин.

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Срібло дісталося збірній Швеції, а бронза у Німеччини. Четвертою стала Естонія. Водночас збірна Норвегії та чинний чемпіон Італія провалили гонку, фінішувавши на десятому та одинадцятому місцях відповідно.

Як минула естафета для українок

Першою з українок стартувала Ірина Петренко, яка використала лише один додатковий патрон. Після другої спроби вона йшла сьомою, але втратила три позиції на передачі естафети Джимі. Юлії вдалося відіграти три втрачені позиції.

Третя Меркушина використала п’ять додаткових патронів і, попри це, зберегла сьоме місце. Останньою гонку бігла Христина Дмитренко, яка показала найкращий результат за швидкострільністю лежачи, але на стійці їй довелося використати три додаткових патрони.

Попри це, завдяки штрафним колам у суперниць, українці вдалося вивести нашу команду на п’яте місце.

Для збірної України це найкращий результат за останні три роки у жіночих естафетах на чемпіонаті світу з біатлону. Також це другий фініш у першій п’ятірці у сезоні після етапу Кубка світу у Рупольдингу.

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Біатлон, Збірна України з біатлону, зимові види спорту, Чемпіонат світу
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