Ландо Норріс тріумфував на Гран-прі Маямі – це його перша перемога у Формулі-1
Британський пілот McLaren Ландо Норріс вперше переміг на етапі Формули-1, фінішувавши першим на Гран-прі Маямі.
У своїй 110-й гонці за McLaren Норріс випередив чинного чемпіона Формули-1 Макса Ферстаппена із Red Bull більш ніж на сім секунд. Третє місце на подіумі посів Шарль Леклер із Ferrari.
Ферстаппен стартував з поул-позиції та утримував лідерство, однак Норріс скористався появою на трасі машини безпеки. Коли гонка відновилася, Ферстаппен не зміг нічого протиставити Норрісу, аби повернутися на лідерську позицію.
Єдиним гонщиком, який зійшов з траси, став американець Логан Сержант з Williams. Він вибув з гонки після аварії, ймовірно, спричиненої пілотом Haas Кевіном Магнуссеном.
Зазначимо, що у першій п’ятірці також фінішували пілоти Ferrari та Red Bull – Карлос Сайнс та Серхіо Перес відповідно. Шостим став Льюїс Гемілтон (Mercedes), який у кваліфікації був восьмим.
Зараз Ферстаппен очолює турнірну таблицю чемпіонату Формули-1 із 136 очками. Його напарник по команді Серхіо Перес йде другим із 101 очком, а Шарль Леклер – третій (98).
У заліку Кубка конструкторів лідирує Red Bull з 237 очками, випереджаючи Ferrari (189) і McLaren (124).
На попередньому етапі у Китаї переміг Ферстаппен, другим фінішу дістався Норріс. Третя сходинка була у Серхіо Переса.
Наступний етап Формули-1 відбудеться в Імолі, де 17-19 травня очікується Гран-прі Емілії-Романьї.