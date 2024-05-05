Британський пілот McLaren Ландо Норріс вперше переміг на етапі Формули-1, фінішувавши першим на Гран-прі Маямі.

У своїй 110-й гонці за McLaren Норріс випередив чинного чемпіона Формули-1 Макса Ферстаппена із Red Bull більш ніж на сім секунд. Третє місце на подіумі посів Шарль Леклер із Ferrari.

Ферстаппен стартував з поул-позиції та утримував лідерство, однак Норріс скористався появою на трасі машини безпеки. Коли гонка відновилася, Ферстаппен не зміг нічого протиставити Норрісу, аби повернутися на лідерську позицію.

Єдиним гонщиком, який зійшов з траси, став американець Логан Сержант з Williams. Він вибув з гонки після аварії, ймовірно, спричиненої пілотом Haas Кевіном Магнуссеном.

Зазначимо, що у першій п’ятірці також фінішували пілоти Ferrari та Red Bull – Карлос Сайнс та Серхіо Перес відповідно. Шостим став Льюїс Гемілтон (Mercedes), який у кваліфікації був восьмим.

Зараз Ферстаппен очолює турнірну таблицю чемпіонату Формули-1 із 136 очками. Його напарник по команді Серхіо Перес йде другим із 101 очком, а Шарль Леклер – третій (98).

У заліку Кубка конструкторів лідирує Red Bull з 237 очками, випереджаючи Ferrari (189) і McLaren (124).

На попередньому етапі у Китаї переміг Ферстаппен, другим фінішу дістався Норріс. Третя сходинка була у Серхіо Переса.

Наступний етап Формули-1 відбудеться в Імолі, де 17-19 травня очікується Гран-прі Емілії-Романьї. З детальним календарем етапів Формули-1 у сезоні-2024 ви можете ознайомитися у нашому матеріалі.

