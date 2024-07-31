Олімпіада-2024: розклад змагань і коли виступатимуть українці

Літні Олімпійські ігри у Парижі стартували 26 липня із церемонії відкриття та триватимуть до 11 серпня. У Франції розіграють загалом 329 комплектів нагород.

Проте у деяких видах спорту змагання розпочалися 24 липня. Передусім ідеться про командні види спорту, зокрема футбол, у якому на Олімпіаді дебютувала команда України.

Факти ICTV представляють календар і розклад Олімпійських іграх-2024, а саме головних змагань і виступів української команди на змаганнях.

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Олімпійські ігри-2024: розклад змагань

24 липня

20:00. Футбол: Ірак – Україна;

Підопічні Руслана Ротаня першими стартували на Олімпіаді у Парижі з українських спортсменів у матчі групи B проти команди Іраку.

Загалом у цей день зіграли чоловічі футбольні матчі у всіх квартетах у межах номінально першого туру. З детальним розкладом футбольного турніру на Іграх-2024, ви можете ознайомитися у матеріалі.

Також 24 липня розпочалися змагання з регбі у чоловіків.

25 липня

Відбулися змагання з гандболу (жінки), стрільби з лука (жінки та чоловіки), регбі, футбол (жінки).

У стрільбі з лука Україну представила Вероніка Марченко, а серед чоловіків ‒ Михайло Усач.

26 липня

У цей день о 20:00 розпочалася церемонія відкриття Олімпійських ігор. Родзинкою церемонії відкриття змагань стало те, що вона вперше відбулася поза стадіоном – у серці Парижа на річці Сена.

27 липня

У цей день розіграли перші олімпійські медалі у стрільбі, а саме у міксті з пневматичної гвинтівки на 10 м.

Українські спортсменки змагалися у синхронних стрибках із 3-метрового трампліна. Також кваліфікація у спортивній гімнастиці визначила шлях для наших гімнастів-чоловіків. Вони гарантували собі місце у вісімці найкращих у фіналі.

Українська збірна з футболу здобула перемогу у другому матчі у групі В із Марокко.

12:00. Стрибки у воду : 3 м, синхрон, жінки, фінал;

: 3 м, синхрон, жінки, фінал; 16:30. Спортивна гімнастика : кваліфікація, чоловіки;

: кваліфікація, чоловіки; 18:00. Футбол: Україна – Марокко;

Україна – Марокко; 20:50. Фехтування: жінки, шпага.

Відбулися змагання з бадмінтону, гандболу (чоловіки), веслування, стрільби, волейболу, кінного спорту, дзюдо, настільного тенісу та хокею на траві.

28 липня

10:30. Спортивна гімнастика: кваліфікація у жінок;

кваліфікація у жінок; 11:00. Дзюдо: поєдинки до 66 кг у чоловіків;

поєдинки до 66 кг у чоловіків; 12:30. Настільний теніс: матч Пісоцької в 1/32 фіналу;

матч Пісоцької в 1/32 фіналу; 13:00. Теніс: матчі першого кола;

матчі першого кола; 22:42. Плавання: 100 м на спині, фінал;

На цей день розклад Олімпійських ігор-2024 пропонує шанувальникам спорту фінальні змагання у стрільбі з пневматичного пістолета. На жаль, Олена Костевич не змогла подолати кваліфікацію.

У дзюдо у вазі до 66 кг виступив Богдан Ядов, але на жаль поступився в 1/8 фіналу. Також стартували українські тенісистки, які не змогли це зробити 27 липня через погодні умови у Парижі. Плавець Олександр Желтяков стартував на Іграх-2024, але не подолав кваліфікацію у запливі на 100 метрів на спині.

Крім того, вдало розпочала виступи на Олімпіаді-2024 Маргарита Пісоцька у настільному тенісі, здолавши представницю Таїланду.

29 липня

У цей день розпочали змагання бронзова призерка Токіо-2020 у дзюдо Дар’я Білодід і чемпіонка Ігор Ольга Харлан. Остання завоювала першу медаль для України – бронзу.

Відбулися змагання зі стрільби з пневматичного пістолета на 10 м у міксі, де виступали Олена Костевич та Віктор Банкін. Також змагалася плавчиня Ніка Шарафутдінова та плавець Михайло Романчук – але стрільці та плавці не піднялися вище кваліфікації.

У боксі після поразки завершив виступи Дмитро Ловчинський (понад 92 кг).

Крім того, у програмі було заплановано фінал командного багатоборства у чоловічій спортивній гімнастиці, куди потрапила наша команда. Відбувться й фінал стрибків у воду з 10-метрової вежі, де виступили українці Олексій Середа та Кірілл Болюх.

10:00. Фехтування: старт змагань у шаблісток;

старт змагань у шаблісток; 10:15. Стрільба: кваліфікація у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м (мікс);

кваліфікація у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м (мікс); 11.00. Дзюдо: старт змагань у вазі до 57 кг, жінки;

старт змагань у вазі до 57 кг, жінки; 12:00. Стрибки у воду : 10 м, синхрон, чоловіки;

: 10 м, синхрон, чоловіки; 12:13. Плавання: кваліфікація 100 м на спині (жінки);

кваліфікація 100 м на спині (жінки); 12:28. Плавання: кваліфікації 800 м вільним стилем (чоловіки);

кваліфікації 800 м вільним стилем (чоловіки); 17:00. Дзюдо: 57 кг, фінал;

57 кг, фінал; 17:50. Бокс: поєдинок Ловчинського у вазі +92 кг;

поєдинок Ловчинського у вазі +92 кг; 18:30. Спортивна гімнастика: команда, фінал;

команда, фінал; 20:00. Фехтування: жінки, шабля, фінал;

жінки, шабля, фінал; 22:25. Плавання: фінал 100 м на спині (жінки).

Тривають змагання у тенісі, волейболі, регбі, баскетболі та інших видах спорту.

30 липня

У цей день наші хлопці у футболі завершили виступи на стадії групового етапу матчем проти Аргентини, поступившись 0:2.

У розкладі Олімпіади-2024 була зазначена гра у Маргарити Песоцької у настільному тенісі в 1/8 фіналу. Крім того, жіноча команда у шпазі посіла шосте місце.

На Іграх-2024 стартував з перемоги Олександр Хижняк поєдинком проти угорця Пилипа Акілова. Також до 1/4 фіналу у тенісі вийшла Марта Костюк.

11:00. Настільний теніс: 1/8 фіналу, жінки; Шос – Песоцька;

1/8 фіналу, жінки; Шос – Песоцька; 14:30. Фехтування: жінки, шпага Китай – Україна;

жінки, шпага Китай – Україна; 18:30. Футбол: Україна – Аргентина;

Україна – Аргентина; 20:30. Фехтування: командна шпага, жінки, фінали (потенційно збірна України);

командна шпага, жінки, фінали (потенційно збірна України); 21:32. Бокс: 1/8 фіналу, чоловіки, бій Хижняка у вазі до 80 кг.

Так само продовжаться виступи у низці командних видів спорту на Іграх.

31 липня

У цей день на тихоокеанському острові Таїті розіграють медалі у серфінгу, але тут українці не представлені у дисципліні.

Натомість українки змагатимуться у синхронних стрибках у воду, а також відбудуться фінали в особистому багатоборстві зі спортивної гімнастики. У тенісі продовжать виступи Марта Костюк в одиночці та сестри Кіченок у парі.

Сергій Куліш виступить у кваліфікації (гвинтівка, 50 м). В академічному веслуванні відбудуться півфінали у парній двійці (Ігор Хмара, Станіслав Ковальов) та наші спортсменки виступлять у парних четвірках у фіналі.

Олександр Желтяков спробує пройти кваліфікацію на дистанції 200 метрів на спині. У півфіналі виступить Вікторія Ус у веслувальному слаломі. Також стартує боксер Айдер Абдураїмов поєдинком проти болгарця Хавʼєра Ібаньєса Діаса.

10:00. Стрільба: гвинтівка, 50 м, кваліфікація;

гвинтівка, 50 м, кваліфікація; 12:00. Стрибки у воду: 10 м, жінки, синхрон;

10 м, жінки, синхрон; 12:21. Плавання: 200 м на спині, кваліфікація;

200 м на спині, кваліфікація; 12:14. Академічне веслування: парні двійки, чоловіки, півфінали;

парні двійки, чоловіки, півфінали; 13:14. Академічне веслування: жіноча четвірка парна, фінал;

жіноча четвірка парна, фінал; 18:25. Веслувальний слалом: каное-одиночки, жінки, фінал;

каное-одиночки, жінки, фінал; 18:30. Спортивна гімнастика: чоловіки, особисте багатоборство;

чоловіки, особисте багатоборство; 19:00. Теніс: парний, жінки, матч сестер Кіченок в 1/8 фіналу;

парний, жінки, матч сестер Кіченок в 1/8 фіналу; 21:00. Бокс: напівлегка вага, бій Абдураїмова;

напівлегка вага, бій Абдураїмова; 21:30. Теніс: гра Марти Костюк в 1/4 фіналу проти Векіч.

1 серпня

У цей день на Іграх відбудуться фінальні змагання зі спортивної ходьби у чоловіків та жінок, де є представники України. У дзюдо на килим вийде українка Єлизавета Литвиненко у вазі до 78 кг.

Також можливий фінал у плаванні з українським плавцем Олександром Желтяковим (200 м на спині) та півфінал на 50-м вільним стилем (Владислав Бухов). Для цього їм потрібно подолати кваліфікацію.

10:20. Легка атлетика: спортивна ходьба, жінки;

спортивна ходьба, жінки; 17:00. Дзюдо: 78 кг, жінки;

78 кг, жінки; 21:30. Плавання.

2 серпня

У легкій атлетиці відбудеться кваліфікація у стрибках у висоту, де виступають наші Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Ірина Геращенко.

Також заплановані командні виступи у стрільбі з лука, а плавець Владислав Бухов потенційно може вийти у фінал 50-метрівки вільним стилем. Крім того, команда України з футболу може зіграти свій матч 1/4 фіналу, якщо фінішує у групі на перших двох місцях.

10:30. Стрільба з лука, мікс;

11:10. Легка атлетика: стрибки у висоту, метання молота;

стрибки у висоту, метання молота; 16:00 або 22:00. Футбол, чвертьфінал;

чвертьфінал; 21:30. Плавання: 50 м, фінал.

У цей день відбудеться фінал чоловічих стрибків у воду з 3-метрового трампліна та фінали з веслування на байдарках та каное у чоловічій двійці.

3 серпня

Запланована кваліфікація у змаганнях у потрійному стрибку, де виступатиме Марина Бех-Романчук. А також змагання у командній жіночій шаблі.

Відбудуться ігри за медалі у жіночому тенісі в одиночці. У цій дисципліні ми представлені чотирма спортсменками: Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Марта Костюк і Даяна Ястремська.

13:00. Теніс: жінки, гра за золото та бронзу;

жінки, гра за золото та бронзу; 14:00. Фехтування: шабля, жінки, команда;

шабля, жінки, команда; 21:20. Легка атлетика: потрійний стрибок.

4 серпня

Відбудеться фінальний матч за золото у жіночих парах із тенісу, де українки будуть представлені двома дуетами ‒ сестри Кіченок та Даяна Ястремська і Марта Костюк. Для цього треба буде подолати попередні стадії змагань.

Також у програмі фінал жіночих стрибків у висоту, куди можуть відібратися українки. Крім того відбудеться фінали у метанні молота, куди може потрапити Михайло Кохан, а Михайло Романчук у разі виходу до фіналу, змагатиметься за медалі на дистанції 1 500 м вільним стилем.

Відбудеться поєдинок за золото у боксі у вазі до 92 кг, в якій виступатиме Дмитро Ловчинський.

13:00 Теніс. Матч за бронзу у парі (жінки) та фінал у парі (жінки);

Матч за бронзу у парі (жінки) та фінал у парі (жінки); 18:38. Бокс: чоловіки до 92 кг;

чоловіки до 92 кг; 19:36. Плавання: 1500 м;

1500 м; 20:50. Легка атлетика: стрибки у висоту, жінки, фінал;

стрибки у висоту, жінки, фінал; 21:30. Легка атлетика: метання молота, чоловіки, фінал.

5 серпня

У цей день завершаться змагання у спортивній гімнастиці фіналами у чоловіків у вправах на паралельних брусах та на перекладині.

12:45. Спортивна гімнастика: фінали.

6 серпня

На Іграх розпочнуться змагання в боротьбі, згідно з розкладом змагань Олімпіади. Першими можна очікувати виходи на килим українок Тетяни Ріжко (до 68 кг) та Оксани Лівач (до 50 кг). У вечірній сесії очікуються фінали та вирішальні поєдинки.

19:15. Боротьба: жінки до 50 кг та до 68 кг

7 серпня

Відбудуться кваліфікаційні змагання у стрибках у висоту серед чоловіків, де ми представлені трьома спортсменами: Владислав Лавський, Олег Дорощук та Андрій Проценко.

Також відбудуться поєдинки за вихід до фінальних сутичок у греко-римській боротьбі, де Україна представлена медалістами Токіо Жаном Беленюком і Парвізом Насібовим. Очікується фінал у боксі до 80 кг, де виступає Олександр Хижняк.

8:30. Легка атлетика: спортивна ходьба, команда;

спортивна ходьба, команда; 11:05. Легка атлетика: стрибки у висоту, чоловіки, кваліфікація;

стрибки у висоту, чоловіки, кваліфікація; 13:54. Скелелазіння: жінки, фінал;

жінки, фінал; 19:15. Боротьба: жінки до 50 кг, греко-римська до 67 кг та 87 кг;

жінки до 50 кг, греко-римська до 67 кг та 87 кг; 23:51. Бокс: 80 кг, фінал.

8 серпня

За медаль Ігор-2024 розпочне змагання єдина важкоатлетка з України Каміла Конотоп у вазі до 59 кг.

Згідно з розкладом Олімпіади-2024, заплановані перші фінали у веслуванні на байдарках та каное (Людмила Лузан та Анастасія Рибачок у двійці). А у боротьбі свої виступи можуть завершувати фіналами Беленюк та Насібов.

14:20. Веслування на байдарках і каное: фінали;

фінали; 16:00. Важка атлетика: жінки, 59 кг;

жінки, 59 кг; 19:15. Боротьба: греко-римська до 67 кг та 87 кг, жінки до 57 кг;

греко-римська до 67 кг та 87 кг, жінки до 57 кг; 21:25. Легка атлетика: метання списа.

9 серпня

У цей день українці дебютують на змаганнях у брейкінгу – нашу команду представлять Анна Пономаренко та Катерина Павленко. У цей же день розіграють й медалі у цій дисципліні.

Також запланований фінал багатоборства у художній гімнастиці.

11:00. Художня гімнастика: багатоборство, фінал;

багатоборство, фінал; 13:35 Скелелазіння, фінал, чоловіки;

фінал, чоловіки; 13:40. Веслування на байдарках та каное : фінали;

: фінали; 17:00. Брейкінг: кваліфікація та фінали, жінки;

кваліфікація та фінали, жінки; 19:15. Боротьба: жінки до 57 кг та 62 кг.

10 серпня

Заплановано поєдинок за золото у вазі до 57 кг, в якому потенційно може взяти участь Абдураімов.Також відбудуться фінали у брейкінгу серед чоловіків – Україна представлена у цій дисципліні чемпіоном світу 2016 року Олегом Кузнєцовим.

15:00. Художня гімнастика: команда, фінал;

команда, фінал; 17:00. Брейкінг: кваліфікація та фінали, чоловіки;

кваліфікація та фінали, чоловіки; 19:15. Боротьба: жінки до 62 кг;

жінки до 62 кг; 20:10. Легка атлетика: стрибки у висоту, чоловіки, фінал;

стрибки у висоту, чоловіки, фінал; 20:30. Артистичне плавання: дует, довільна програма;

дует, довільна програма; 22:30. Бокс: чоловіки до 57 кг.

По суті, це останній змагальний день у Парижі, як зазначається у розкладі Олімпійських ігор-2024.

11 серпня

22:00. Церемонія закриття.

Літні Олімпійські ігри-2024 завершаться у неділю, 11 серпня, великим шоу на арені Стад де Франс у Парижі.

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