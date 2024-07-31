Олімпіада-2024: розклад змагань і коли виступатимуть українці
Літні Олімпійські ігри у Парижі стартували 26 липня із церемонії відкриття та триватимуть до 11 серпня. У Франції розіграють загалом 329 комплектів нагород.
Проте у деяких видах спорту змагання розпочалися 24 липня. Передусім ідеться про командні види спорту, зокрема футбол, у якому на Олімпіаді дебютувала команда України.
Факти ICTV представляють календар і розклад Олімпійських іграх-2024, а саме головних змагань і виступів української команди на змаганнях.
Олімпійські ігри-2024: розклад змагань
24 липня
- 20:00. Футбол: Ірак – Україна;
Підопічні Руслана Ротаня першими стартували на Олімпіаді у Парижі з українських спортсменів у матчі групи B проти команди Іраку.
Загалом у цей день зіграли чоловічі футбольні матчі у всіх квартетах у межах номінально першого туру. З детальним розкладом футбольного турніру на Іграх-2024, ви можете ознайомитися у матеріалі.
Також 24 липня розпочалися змагання з регбі у чоловіків.
25 липня
Відбулися змагання з гандболу (жінки), стрільби з лука (жінки та чоловіки), регбі, футбол (жінки).
У стрільбі з лука Україну представила Вероніка Марченко, а серед чоловіків ‒ Михайло Усач.
26 липня
У цей день о 20:00 розпочалася церемонія відкриття Олімпійських ігор. Родзинкою церемонії відкриття змагань стало те, що вона вперше відбулася поза стадіоном – у серці Парижа на річці Сена.
27 липня
У цей день розіграли перші олімпійські медалі у стрільбі, а саме у міксті з пневматичної гвинтівки на 10 м.
Українські спортсменки змагалися у синхронних стрибках із 3-метрового трампліна. Також кваліфікація у спортивній гімнастиці визначила шлях для наших гімнастів-чоловіків. Вони гарантували собі місце у вісімці найкращих у фіналі.
Українська збірна з футболу здобула перемогу у другому матчі у групі В із Марокко.
- 12:00. Стрибки у воду: 3 м, синхрон, жінки, фінал;
- 16:30. Спортивна гімнастика: кваліфікація, чоловіки;
- 18:00. Футбол: Україна – Марокко;
- 20:50. Фехтування: жінки, шпага.
Відбулися змагання з бадмінтону, гандболу (чоловіки), веслування, стрільби, волейболу, кінного спорту, дзюдо, настільного тенісу та хокею на траві.
28 липня
- 10:30. Спортивна гімнастика: кваліфікація у жінок;
- 11:00. Дзюдо: поєдинки до 66 кг у чоловіків;
- 12:30. Настільний теніс: матч Пісоцької в 1/32 фіналу;
- 13:00. Теніс: матчі першого кола;
- 22:42. Плавання: 100 м на спині, фінал;
На цей день розклад Олімпійських ігор-2024 пропонує шанувальникам спорту фінальні змагання у стрільбі з пневматичного пістолета. На жаль, Олена Костевич не змогла подолати кваліфікацію.
У дзюдо у вазі до 66 кг виступив Богдан Ядов, але на жаль поступився в 1/8 фіналу. Також стартували українські тенісистки, які не змогли це зробити 27 липня через погодні умови у Парижі. Плавець Олександр Желтяков стартував на Іграх-2024, але не подолав кваліфікацію у запливі на 100 метрів на спині.
Крім того, вдало розпочала виступи на Олімпіаді-2024 Маргарита Пісоцька у настільному тенісі, здолавши представницю Таїланду.
29 липня
У цей день розпочали змагання бронзова призерка Токіо-2020 у дзюдо Дар’я Білодід і чемпіонка Ігор Ольга Харлан. Остання завоювала першу медаль для України – бронзу.
Відбулися змагання зі стрільби з пневматичного пістолета на 10 м у міксі, де виступали Олена Костевич та Віктор Банкін. Також змагалася плавчиня Ніка Шарафутдінова та плавець Михайло Романчук – але стрільці та плавці не піднялися вище кваліфікації.
У боксі після поразки завершив виступи Дмитро Ловчинський (понад 92 кг).
Крім того, у програмі було заплановано фінал командного багатоборства у чоловічій спортивній гімнастиці, куди потрапила наша команда. Відбувться й фінал стрибків у воду з 10-метрової вежі, де виступили українці Олексій Середа та Кірілл Болюх.
- 10:00. Фехтування: старт змагань у шаблісток;
- 10:15. Стрільба: кваліфікація у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м (мікс);
- 11.00. Дзюдо: старт змагань у вазі до 57 кг, жінки;
- 12:00. Стрибки у воду: 10 м, синхрон, чоловіки;
- 12:13. Плавання: кваліфікація 100 м на спині (жінки);
- 12:28. Плавання: кваліфікації 800 м вільним стилем (чоловіки);
- 17:00. Дзюдо: 57 кг, фінал;
- 17:50. Бокс: поєдинок Ловчинського у вазі +92 кг;
- 18:30. Спортивна гімнастика: команда, фінал;
- 20:00. Фехтування: жінки, шабля, фінал;
- 22:25. Плавання: фінал 100 м на спині (жінки).
Тривають змагання у тенісі, волейболі, регбі, баскетболі та інших видах спорту.
30 липня
У цей день наші хлопці у футболі завершили виступи на стадії групового етапу матчем проти Аргентини, поступившись 0:2.
У розкладі Олімпіади-2024 була зазначена гра у Маргарити Песоцької у настільному тенісі в 1/8 фіналу. Крім того, жіноча команда у шпазі посіла шосте місце.
На Іграх-2024 стартував з перемоги Олександр Хижняк поєдинком проти угорця Пилипа Акілова. Також до 1/4 фіналу у тенісі вийшла Марта Костюк.
- 11:00. Настільний теніс: 1/8 фіналу, жінки; Шос – Песоцька;
- 14:30. Фехтування: жінки, шпага Китай – Україна;
- 18:30. Футбол: Україна – Аргентина;
- 20:30. Фехтування: командна шпага, жінки, фінали (потенційно збірна України);
- 21:32. Бокс: 1/8 фіналу, чоловіки, бій Хижняка у вазі до 80 кг.
Так само продовжаться виступи у низці командних видів спорту на Іграх.
31 липня
У цей день на тихоокеанському острові Таїті розіграють медалі у серфінгу, але тут українці не представлені у дисципліні.
Натомість українки змагатимуться у синхронних стрибках у воду, а також відбудуться фінали в особистому багатоборстві зі спортивної гімнастики. У тенісі продовжать виступи Марта Костюк в одиночці та сестри Кіченок у парі.
Сергій Куліш виступить у кваліфікації (гвинтівка, 50 м). В академічному веслуванні відбудуться півфінали у парній двійці (Ігор Хмара, Станіслав Ковальов) та наші спортсменки виступлять у парних четвірках у фіналі.
Олександр Желтяков спробує пройти кваліфікацію на дистанції 200 метрів на спині. У півфіналі виступить Вікторія Ус у веслувальному слаломі. Також стартує боксер Айдер Абдураїмов поєдинком проти болгарця Хавʼєра Ібаньєса Діаса.
- 10:00. Стрільба: гвинтівка, 50 м, кваліфікація;
- 12:00. Стрибки у воду: 10 м, жінки, синхрон;
- 12:21. Плавання: 200 м на спині, кваліфікація;
- 12:14. Академічне веслування: парні двійки, чоловіки, півфінали;
- 13:14. Академічне веслування: жіноча четвірка парна, фінал;
- 18:25. Веслувальний слалом: каное-одиночки, жінки, фінал;
- 18:30. Спортивна гімнастика: чоловіки, особисте багатоборство;
- 19:00. Теніс: парний, жінки, матч сестер Кіченок в 1/8 фіналу;
- 21:00. Бокс: напівлегка вага, бій Абдураїмова;
- 21:30. Теніс: гра Марти Костюк в 1/4 фіналу проти Векіч.
1 серпня
У цей день на Іграх відбудуться фінальні змагання зі спортивної ходьби у чоловіків та жінок, де є представники України. У дзюдо на килим вийде українка Єлизавета Литвиненко у вазі до 78 кг.
Також можливий фінал у плаванні з українським плавцем Олександром Желтяковим (200 м на спині) та півфінал на 50-м вільним стилем (Владислав Бухов). Для цього їм потрібно подолати кваліфікацію.
- 10:20. Легка атлетика: спортивна ходьба, жінки;
- 17:00. Дзюдо: 78 кг, жінки;
- 21:30. Плавання.
2 серпня
У легкій атлетиці відбудеться кваліфікація у стрибках у висоту, де виступають наші Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Ірина Геращенко.
Також заплановані командні виступи у стрільбі з лука, а плавець Владислав Бухов потенційно може вийти у фінал 50-метрівки вільним стилем. Крім того, команда України з футболу може зіграти свій матч 1/4 фіналу, якщо фінішує у групі на перших двох місцях.
- 10:30. Стрільба з лука, мікс;
- 11:10. Легка атлетика: стрибки у висоту, метання молота;
- 16:00 або 22:00. Футбол, чвертьфінал;
- 21:30. Плавання: 50 м, фінал.
У цей день відбудеться фінал чоловічих стрибків у воду з 3-метрового трампліна та фінали з веслування на байдарках та каное у чоловічій двійці.
3 серпня
Запланована кваліфікація у змаганнях у потрійному стрибку, де виступатиме Марина Бех-Романчук. А також змагання у командній жіночій шаблі.
Відбудуться ігри за медалі у жіночому тенісі в одиночці. У цій дисципліні ми представлені чотирма спортсменками: Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Марта Костюк і Даяна Ястремська.
- 13:00. Теніс: жінки, гра за золото та бронзу;
- 14:00. Фехтування: шабля, жінки, команда;
- 21:20. Легка атлетика: потрійний стрибок.
4 серпня
Відбудеться фінальний матч за золото у жіночих парах із тенісу, де українки будуть представлені двома дуетами ‒ сестри Кіченок та Даяна Ястремська і Марта Костюк. Для цього треба буде подолати попередні стадії змагань.
Також у програмі фінал жіночих стрибків у висоту, куди можуть відібратися українки. Крім того відбудеться фінали у метанні молота, куди може потрапити Михайло Кохан, а Михайло Романчук у разі виходу до фіналу, змагатиметься за медалі на дистанції 1 500 м вільним стилем.
Відбудеться поєдинок за золото у боксі у вазі до 92 кг, в якій виступатиме Дмитро Ловчинський.
- 13:00 Теніс. Матч за бронзу у парі (жінки) та фінал у парі (жінки);
- 18:38. Бокс: чоловіки до 92 кг;
- 19:36. Плавання: 1500 м;
- 20:50. Легка атлетика: стрибки у висоту, жінки, фінал;
- 21:30. Легка атлетика: метання молота, чоловіки, фінал.
5 серпня
У цей день завершаться змагання у спортивній гімнастиці фіналами у чоловіків у вправах на паралельних брусах та на перекладині.
- 12:45. Спортивна гімнастика: фінали.
6 серпня
На Іграх розпочнуться змагання в боротьбі, згідно з розкладом змагань Олімпіади. Першими можна очікувати виходи на килим українок Тетяни Ріжко (до 68 кг) та Оксани Лівач (до 50 кг). У вечірній сесії очікуються фінали та вирішальні поєдинки.
- 19:15. Боротьба: жінки до 50 кг та до 68 кг
7 серпня
Відбудуться кваліфікаційні змагання у стрибках у висоту серед чоловіків, де ми представлені трьома спортсменами: Владислав Лавський, Олег Дорощук та Андрій Проценко.
Також відбудуться поєдинки за вихід до фінальних сутичок у греко-римській боротьбі, де Україна представлена медалістами Токіо Жаном Беленюком і Парвізом Насібовим. Очікується фінал у боксі до 80 кг, де виступає Олександр Хижняк.
- 8:30. Легка атлетика: спортивна ходьба, команда;
- 11:05. Легка атлетика: стрибки у висоту, чоловіки, кваліфікація;
- 13:54. Скелелазіння: жінки, фінал;
- 19:15. Боротьба: жінки до 50 кг, греко-римська до 67 кг та 87 кг;
- 23:51. Бокс: 80 кг, фінал.
8 серпня
За медаль Ігор-2024 розпочне змагання єдина важкоатлетка з України Каміла Конотоп у вазі до 59 кг.
Згідно з розкладом Олімпіади-2024, заплановані перші фінали у веслуванні на байдарках та каное (Людмила Лузан та Анастасія Рибачок у двійці). А у боротьбі свої виступи можуть завершувати фіналами Беленюк та Насібов.
- 14:20. Веслування на байдарках і каное: фінали;
- 16:00. Важка атлетика: жінки, 59 кг;
- 19:15. Боротьба: греко-римська до 67 кг та 87 кг, жінки до 57 кг;
- 21:25. Легка атлетика: метання списа.
9 серпня
У цей день українці дебютують на змаганнях у брейкінгу – нашу команду представлять Анна Пономаренко та Катерина Павленко. У цей же день розіграють й медалі у цій дисципліні.
Також запланований фінал багатоборства у художній гімнастиці.
- 11:00. Художня гімнастика: багатоборство, фінал;
- 13:35 Скелелазіння, фінал, чоловіки;
- 13:40. Веслування на байдарках та каное: фінали;
- 17:00. Брейкінг: кваліфікація та фінали, жінки;
- 19:15. Боротьба: жінки до 57 кг та 62 кг.
10 серпня
Заплановано поєдинок за золото у вазі до 57 кг, в якому потенційно може взяти участь Абдураімов.Також відбудуться фінали у брейкінгу серед чоловіків – Україна представлена у цій дисципліні чемпіоном світу 2016 року Олегом Кузнєцовим.
- 15:00. Художня гімнастика: команда, фінал;
- 17:00. Брейкінг: кваліфікація та фінали, чоловіки;
- 19:15. Боротьба: жінки до 62 кг;
- 20:10. Легка атлетика: стрибки у висоту, чоловіки, фінал;
- 20:30. Артистичне плавання: дует, довільна програма;
- 22:30. Бокс: чоловіки до 57 кг.
По суті, це останній змагальний день у Парижі, як зазначається у розкладі Олімпійських ігор-2024.
11 серпня
22:00. Церемонія закриття.
Літні Олімпійські ігри-2024 завершаться у неділю, 11 серпня, великим шоу на арені Стад де Франс у Парижі.