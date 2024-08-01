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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Це боляче, я теж жива людина: Костюк не стримала емоцій після вильоту з Олімпіади-2024

Марта Костюк
Фото: Getty Images

Перша ракетка України Марта Костюк завершила виступи в індивідуальному тенісному турнірі на літніх Олімпійських іграх-2024 у Парижі на стадії 1/4 фіналу.

У напруженому тригодинному матчі 22-річна українка програла хорватці Донні Векич на тайбрейку після трьох сетів.

Після гри дебютантка Олімпіади Костюк не змогла стримати емоцій. У коментарі Tribuna.com вона прокоментувала свій виступ.

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— Звісно, це боляче. Я ж теж жива людина. Поплакала трошки, заспокоїлася. Так, це Олімпіада, так, це дуже боляче бути так близько, але вона зіграла дуже добре в моментах, де мала зіграти добре, щоб виграти. Як я вже сказала, я зробила все, що могла. Можна трошки засмутитися, але в мене далі турніри, теніс продовжується, теніс не зупиняється, – сказала тенісистка.

Костюк також сказала, що якби могла відмотати назад події, то на матчболі подала б сильну першу подачу, чого не зробила. Втім, вона зазначила, що не думає, що одне рішення, щось би змінило.

На думку Марти, вона неправильно зіграла за рахунку 3:2 на брейкпойнті, але назвала свій виступ досвідом.

Марта Костюк була останньою представницею України в індивідуальному тенісному турнірі на Олімпійських іграх-2024.

У парному турнірі продовжують виступи Надія та Людмила Кіченок – їхня гра 1/4 фіналу відбудеться 1 серпня.

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Джерело: Tribuna
Марта Костюк, Олімпійські ігри, Теніс
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