Фінал Кубка Іспанії проведе у запасі: ЗМІ назвали причину, чому Лунін не зіграє з Барселоною

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті визначився з голкіпером на фінал Кубка Іспанії проти Барселони, який відбудеться у суботу, 26 квітня.

Про це повідомляють ЗМІ, але офіційної заяви щодо стартового складу наставник вершкових не озвучував.

Чи зіграє Лунін у фіналі Кубка Іспанії

Очікується, що місце у воротах Реала на фінальну гру Кубка Іспанії проти Барселони займе бельгієць Тібо Куртуа.

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Журналіст Onda Cero Фернандо Бургос пояснює це тим, що українець Андрій Лунін вибув із тренувального процесу на три тижні через травму.

— Лунін був травмований протягом трьох тижнів, він пропустив чотири гри… Я думаю, що це коштуватиме йому місця у фіналі Кубка, – сказав Бургос.

Що казав Анчелотті про воротаря на фінал

У неділю після перемоги Реала над Атлетіко (1:0) у чемпіонаті Іспанії Карло Анчелотті сказав, що ще не визначився із голкіпером на фінал Кубка Іспанії.

На пресконференції у нього запитали, чи зіграє Лунін у фіналі Кубка короля з огляду на те, що він відновився після ушкодження, повернувся до тренувань та до заявки команди.

— Або Лунін, або Куртуа, я б не виключав і Франа, який також добре себе проявив, – сказав Анчелотті, якого цитує AS.

У поточному сезоні Андрій Лунін провів 12 матчів за Реал у всіх турнірах. У чотирьох матчах він зберіг свої ворота сухими, водночас пропустив 19 голів. В активі Андрія також є одна гольова передача.

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