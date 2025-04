Розплющте очі: Усик звернувся до Трампа щодо війни в Україні

Український боксер Олександр Усик закликав президента США Дональда Трампа зупинити війну в Україні та прокоментував пропозицію віддати частину територій РФ.

Спортсмен звернувся до американського президента під час інтерв’ю Пірсу Моргану, який опублікував частину їхньої розмови в соцмережі X, зазначивши, що повна версія відео вийде цього тижня.

– Чого б я хотів від Трампа? Будь ласка, зупиніть війну в Україні. Звісно, не віддаючи території. Це моя територія, це територія моєї країни, це мій народ, – сказав Усик.

Під час розмови боксер також прокоментував запитання ведучого про те, чи повинна Україна віддати частину своїх територій Росії заради досягнення миру.

“President Trump, open your eyes, please.’

Heavyweight world champion Oleksandr Usyk calls for Trump to stop the Ukraine war: ‘What Russia is doing, the whole world knows is bullsh*t.’

@piersmorgan pic.twitter.com/A7QDrnG5iR

— Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) April 29, 2025