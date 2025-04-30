Розплющте очі: Усик звернувся до Трампа щодо війни в Україні

Український боксер Олександр Усик закликав президента США Дональда Трампа зупинити війну в Україні та прокоментував пропозицію віддати частину територій РФ.

Спортсмен звернувся до американського президента під час інтерв’ю Пірсу Моргану, який опублікував частину їхньої розмови в соцмережі X, зазначивши, що повна версія відео вийде цього тижня.

Усик відповів на пропозицію США поступитися територіями

– Чого б я хотів від Трампа? Будь ласка, зупиніть війну в Україні. Звісно, не віддаючи території. Це моя територія, це територія моєї країни, це мій народ, – сказав Усик.

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Під час розмови боксер також прокоментував запитання ведучого про те, чи повинна Україна віддати частину своїх територій Росії заради досягнення миру.

– Це нісенітниця. Послухайте, у нас є багато спірних місць. Але чому Росії можна, а іншим – ні? Це нісенітниця, так? Наш світ живе правдою. У нас є Україна. Це, це і це – належить Україні. Чому ти забираєш мою країну? Президент Трамп, розплющте очі, будь ласка, – сказав Олександр Усик.

“President Trump, open your eyes, please.’ Heavyweight world champion Oleksandr Usyk calls for Trump to stop the Ukraine war: ‘What Russia is doing, the whole world knows is bullsh*t.’ Full interview dropping on Uncensored later this week.https://t.co/QR11ywsANx@piersmorgan pic.twitter.com/A7QDrnG5iR — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) April 29, 2025

Раніше повідомлялося, що мирний план Дональда Трампа передбачає юридичне визнання контролю РФ над Кримом, а також фактичне визнання російського контролю над Луганщиною і частинами Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

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