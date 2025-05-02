Статки та нерухомість Даніеля Дюбуа: скільки заробляє Динаміт

Даніель Дюбуа — один із провідних британських важковаговиків, відомий своєю потужною ударною силою та швидким прогресом у професійному боксі.

Факти ICTV дізнавалися, скільки заробляє Дюбуа та які його статки.

Даніель Дюбуа: гонорари за бої

У 2024 році в бою проти Ентоні Джошуа його гарантований гонорар склав £10 млн (що еквівалентно $13 млн), а загальний дохід сягнув до $15 млн, враховуючи додаткові доходи від PPV. Наразі це найбільший гонорар Дюбуа.

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PPV (Pay-Per-View) — це модель трансляції спортивних подій, коли глядачі платять за перегляд конкретної події, наприклад, бою з боксу. Боксери отримують додаткові доходи від того, скільки людей купує доступ до бою через платформи.

Найбільші гонорари за бої Даніеля Дюбуа:

У 2020 році за бій проти Джо Джойса він отримав £1,75 млн, а загальний дохід склав $2,3 млн.

У 2023 році гонорар за бій проти Олександра Усика становив £1,6 мільйона, а загальний дохід – $2,1 млн.

У 2024 році за бій проти Філіпа Хрговича він заробив $500 тис.

У 2024 році його гонорар за бій проти Джаррелла Міллера становив $800 тис.

Даніель Дюбуа: статки, загальні доходи та чистий капітал боксера

Станом на 2025 рік, чистий капітал Дюбуа оцінюється приблизно в $5-8 млн. Але його кар’єрні доходи можуть бути значно вищими, зокрема завдяки участі в престижних боях у Саудівській Аравії та спонсорським угодам.

Даніель Дюбуа володіє значними активами поза рингом, серед яких нерухомість, автомобілі та бізнес-ініціативи. Він має розкішний портфель нерухомості, зокрема володіє об’єктами в Лондоні та Манчестері. Щодо автомобільних активів, Дюбуа володіє розкішними моделями, такими як Mercedes-Benz G-Class та Range Rover.

Крім того, він є співзасновником компанії Key, яка спеціалізується на спільному володінні нерухомістю. Платформа дозволяє людям володіти часткою в житлі з мінімальним початковим внеском, що робить володіння нерухомістю доступнішим без потреби брати іпотеку. Модель компанії включає співпрацю з інвесторами та орендарями для забезпечення доступного володіння житлом.

Спонсори Даніеля Дюбуа

Крім значних гонорарів від боїв, Деніел Дюбуа має низку спонсорських угод. Зокрема, він співпрацює з такими відомими брендами, як Adidas, Boxraw, 32Red та Footasylum.

Перелік спонсорів Даніеля Дюбуа:

Adidas — один з найбільших світових брендів спортивного одягу та взуття, який підтримує Дюбуа, забезпечуючи його спортивним екіпіруванням для тренувань та боїв.

Boxraw — бренд, який спеціалізується на виробництві спортивного одягу для боксерів.

32Red — британський бренд онлайн-казино, з яким Дюбуа має партнерство, що передбачає рекламні кампанії та рекламні публікації. Це дозволяє спортсмену підвищувати свою популярність серед азартних гравців та спортивних фанатів.

Footasylum — британська мережа магазинів, що продає спортивне взуття та одяг, також є спонсором Дюбуа.

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Фото: Queensberry

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