Рейтинг WTA: Світоліна стала 14-ю ракеткою світу, прогрес Костюк і Стародубцевої

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг спортсменок на 5 травня 2025 року.

Першою ракеткою залишається “нейтральна” Аріна Соболенко, на другій сходинці йде полька Іга Cвьонтек, а замикає трійку лідерів американка Коко Гофф.

У першій сотні рейтингу WTA зараз перебувають п’ять українок.

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Рейтинг WTA – на яких місцях українки

Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна, яка піднялася на 14-е місце після виходу до півфіналу турніру у Мадриді

На дев’ять позицій покращила своє становище Марта Костюк – завдяки виходу до чвертьфіналу турніру в іспанській столиці. Відразу на 19 місць стрибнула у рейтингу ще одна українка Юлія Стародубцева.

14. (17). Еліна Світоліна – 2 810 очок;

27. (36). Марта Костюк – 1 686 очко;

45. (46). Даяна Ястремська – 1 214 очки;

75. (74). Ангеліна Калініна – 878 очок;

80. (99). Юлія Стародубцева – 822 очок;

152. (147). Дар’я Снігур – 502 очки;

225. (223). Анастасія Соболєва – 325 очок.

Рейтинг WTA від 5 травня 2025 року

У першій десятці рейтингу WTA відбулося шість змін. Американка Коко Гофф повернулася на третю позицію, змістивши звідти свою землячку Джессіку Пегулу. Італійка Жасмін Паоліні піднялася на п’яту сходинку, а американка Медісон Кіз втратила одне місце і тепер йде шостою.

Замикає десятку рейтингу іспанка Паула Бадоса, яка поступилася дев’ятим місцем американці Еммі Наварро.

(1). Аріна Соболенко – 11 118 очок; (2). Іга Свьонтек (Польща) – 6 773 очки; (4). Коко Гофф (США) – 6 603 очки; (3). Джессіка Пегула (США) – 6 243 очки; (6). Жасмін Паоліні (Італія) – 4 875 очок; (5) Медісон Кіз (США) – 4 824 очки; (7) Мірра Андреєва – 4 781 очко; (8). Чжен Ціньвень (Китай) – 4 193 очки; (10). Емма Наварро (США) – 3 797 очок; (9). Паула Бадоса (Іспанія) – 3 761 очко.

Цього тижня відбудеться турнір серії 1000 WTA у Римі. В основу одиночних змагань заявлені три українки: Еліна Світоліна, Марта Костюк і Даяна Ястремська.

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