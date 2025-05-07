ПСЖ – Арсенал: прогноз та шанси Зінченка і Ко вийти у фінал Ліги чемпіонів

У матчі між ПСЖ та Арсеналом визначиться володар другої путівки до фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Матч відбудеться у середу, 7 травня, на арені Парк-де-Пренс у Парижі.

Початок матчу ПСЖ – Арсенал – о 22:00 за київським часом.

ПСЖ – Арсенал: прогноз букмекерів на матч

На думку букмекерів, фаворитами матчу ПСЖ – Арсенал є підопічні Луїса Енріке.

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Ставки на перемогу ПСЖ приймають з коефіцієнтом 2.25. Успіх Арсенала оцінюють в 3.15. Нічийний результат матчу ПСЖ – Арсенал в основний час – 3.70.

Прогноз букмекерів на матч ПСЖ – Арсенал також пропонує шанси на те, хто вийде у фінал Ліги чемпіонів. Так, ймовірність ПСЖ оцінюють у 1.29, а ось коефіцієнт на прохід Арсенала трохи нижчий – 3.70.

Це буде дев’ята очна зустріч ПСЖ та Арсенала. У чотирьох матчах перемогу здобули каноніри, одна гра завершилася перемогою парижан, а ще у трьох іграх була зафіксована нічия.

У першому матчі команд, що відбувся минулого тижня у Лондоні, мінімальну перемогу з рахунком 1:0 здобув ПСЖ завдяки голу Усмана Дембеле.

Чинним переможцем Ліги чемпіонів є мадридський Реал, який не зміг захистити титул, програвши в 1/4 фіналу Арсеналу.

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