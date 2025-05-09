Барселона – Реал Мадрид: прогноз на останнє Ель Класіко сезону

Барселона та Реал Мадрид зустрінуться учетверте цього сезону в офіційному матчі. Ель Класіко відбудеться у межах 35-го туру чемпіонату Іспанії з футболу.

Гра запланована на неділю, 11 травня, на стадіоні Естадіо Олімпіко у Барселоні.

Початок матчу – о 17:15 за київським часом.

Зараз дивляться

Барселона – Реал Мадрид: прогноз букмекерів на матч

На думку букмекерів, фаворитами матчу Барселона – Реал Мадрид є підопічні Ганса-Дітера Фліка.

На перемогу Барселони приймають ставки з коефіцієнтом 2.01. Успіх Реала оцінюють в 3.35. Нічийний результат матчу Барселона – Реал Мадрид в основний час – 4.10.

Згідно з прогнозом букмекерів на матч, найреальнішим результатом зустрічі Барселони та Реала вважають нічию 1:1. На це дають коефіцієнт 7.80.

В останніх трьох очних матчах цього сезону Барселона здобула три перемоги із загальним рахунком 12:4. Востаннє Реал перемагав Барселону у квітні 2024 року у чемпіонаті Іспанії.

Лідером чемпіонату Іспанії є Барселона, яка має 79 очок. Другим у турнірній таблиці йде мадридський Реал, маючи 75 очок в активі.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.