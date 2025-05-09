Барселона – Реал Мадрид: прогноз на останнє Ель Класіко сезону
Барселона та Реал Мадрид зустрінуться учетверте цього сезону в офіційному матчі. Ель Класіко відбудеться у межах 35-го туру чемпіонату Іспанії з футболу.
Гра запланована на неділю, 11 травня, на стадіоні Естадіо Олімпіко у Барселоні.
Початок матчу – о 17:15 за київським часом.
Барселона – Реал Мадрид: прогноз букмекерів на матч
На думку букмекерів, фаворитами матчу Барселона – Реал Мадрид є підопічні Ганса-Дітера Фліка.
На перемогу Барселони приймають ставки з коефіцієнтом 2.01. Успіх Реала оцінюють в 3.35. Нічийний результат матчу Барселона – Реал Мадрид в основний час – 4.10.
Згідно з прогнозом букмекерів на матч, найреальнішим результатом зустрічі Барселони та Реала вважають нічию 1:1. На це дають коефіцієнт 7.80.
В останніх трьох очних матчах цього сезону Барселона здобула три перемоги із загальним рахунком 12:4. Востаннє Реал перемагав Барселону у квітні 2024 року у чемпіонаті Іспанії.
Лідером чемпіонату Іспанії є Барселона, яка має 79 очок. Другим у турнірній таблиці йде мадридський Реал, маючи 75 очок в активі.