У фіналі Ліги Європи зіграють Тоттенгем та Манчестер Юнайтед

Фіналістами Ліги Європи УЄФА сезону-2024/25 стали дві англійські команди – лондонський Тоттенгем Готспур та Манчестер Юнайтед.

Про це стало відомо за підсумками матчей-відповідей 1/2 фіналу Ліги Європи, що відбулися у четвер, 8 травня.

Визначилися фіналісти Ліги Європи

Манчестер Юнайтед в 1/2 фіналу двічі здолав іспанський Атлетік із Більбао. У першій грі на виїзді червоні дияволи розгромили суперників з рахунком 3:0, а вдома завдали баскам поразки з рахунком 4:1.

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Тоттенгем Готспур пробився до фіналу, здолавши у двох матчах сенсацію турніру норвезький Буде-Глімт. Гра у Лондоні завершилася перемогою шпорів 3:1, на виїзді була здобута друга перемога – 2:0.

Зазначимо, що для обох команд цей сезон у чемпіонаті Англії далекий від ідеалу і фактично провальний.

У турнірній таблиці АПЛ червоні дияволи йдуть на 15-му місці, а шпори розташувалися слідом, на 16-й позиції за три тури до завершення.

Тому вихід до фіналу єврокубка це не тільки шанс реабілітуватися перед фанатами, а ще й здобути собі місце в основному етапі Ліги чемпіонів наступного сезону у разі здобуття трофею Ліги Європи.

Фінал Ліги Європи 2025 року відбудеться у середу, 21 травня, в іспанському Більбао на стадіоні Сан-Мемес.

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