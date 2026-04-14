Україна та Норвегія домовилися про спільне виробництво дронів
- Володимир Зеленський оголосив про угоду з Норвегією щодо дронів.
- Передбачено спільне виробництво та обмін технологіями і досвідом.
Угода щодо виробництва та продажу безпілотників (drone deal) була укладена між Україною та Норвегією.
Про це на спільній з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере пресконференції в Осло повідомив президент Володимир Зеленський.
Що відомо про drone deal України з Норвегією
Володимир Зеленський наголосив, що після укладення між нашими країнами drone deal команди України та Норвегії займуться опрацюванням деталей щодо того, як це працюватиме надалі.
Президент розповів, що детально обговорив з головою норвезького уряду співпрацю у виробництві та використанні безпілотників.
– Наш досвід вже використовується на Близькому Сході та в Перській затоці. Ми вдосконалюємо захист від Шахедів, і ми вважаємо, що це також слід робити в Європі. І ми, звичайно, ділимося – ми готові ділитися і ми ділимося всім з нашими партнерами, з Норвегією, і з приватним сектором, і з усіма країнами, – розповів він.
Український лідер додав, що в розмові зі Стере він зосередився на спільних виробничих проєктах не лише в галузі оборони.
– Продовжуємо працювати спільно з партнерами задля зміцнення наших країн, – підсумував президент.
Зауважимо, що згідно з угодою, Норвегія обіцяє підтримувати виробництво дронів в Україні, а українська сторона, своєю чергою, ділитиметься технологіями, даними та досвідом, отриманим під час війни.
Норвегія очікує, що українські технології та досвід допоможуть посилити обороноздатність країни, зокрема, у сфері протиповітряної оборони.
Йонас Стере повідомив, що співробітництво з Україною є взаємовигідним і для його країни, адже вона хоче перейняти досвід України, здобутий у війні проти Росії.
– Норвегія – надійний партнер України, але це не односторонній процес. Україна також багато дає у відповідь – ми можемо вчитися з її досвіду у цій складній боротьбі проти російської агресії, – підсумував норвезький прем’єр.
За його словами, українські дрони вироблятимуть на території Норвегії.
