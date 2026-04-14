Угода щодо виробництва та продажу безпілотників (drone deal) була укладена між Україною та Норвегією.

Про це на спільній з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере пресконференції в Осло повідомив президент Володимир Зеленський.

Що відомо про drone deal України з Норвегією

Володимир Зеленський наголосив, що після укладення між нашими країнами drone deal команди України та Норвегії займуться опрацюванням деталей щодо того, як це працюватиме надалі.

Президент розповів, що детально обговорив з головою норвезького уряду співпрацю у виробництві та використанні безпілотників.

– Наш досвід вже використовується на Близькому Сході та в Перській затоці. Ми вдосконалюємо захист від Шахедів, і ми вважаємо, що це також слід робити в Європі. І ми, звичайно, ділимося – ми готові ділитися і ми ділимося всім з нашими партнерами, з Норвегією, і з приватним сектором, і з усіма країнами, – розповів він.

Український лідер додав, що в розмові зі Стере він зосередився на спільних виробничих проєктах не лише в галузі оборони.

– Продовжуємо працювати спільно з партнерами задля зміцнення наших країн, – підсумував президент.

Зауважимо, що згідно з угодою, Норвегія обіцяє підтримувати виробництво дронів в Україні, а українська сторона, своєю чергою, ділитиметься технологіями, даними та досвідом, отриманим під час війни.

Норвегія очікує, що українські технології та досвід допоможуть посилити обороноздатність країни, зокрема, у сфері протиповітряної оборони.

Йонас Стере повідомив, що співробітництво з Україною є взаємовигідним і для його країни, адже вона хоче перейняти досвід України, здобутий у війні проти Росії.

– Норвегія – надійний партнер України, але це не односторонній процес. Україна також багато дає у відповідь – ми можемо вчитися з її досвіду у цій складній боротьбі проти російської агресії, – підсумував норвезький прем’єр.

За його словами, українські дрони вироблятимуть на території Норвегії.

Нагадаємо, Зеленський підписав угоду про оборонне партнерство з Норвегією.

