Арда Туран – новий головний тренер Шахтаря

Турецький фахівець Арда Туран став новим тренером донецького Шахтаря. На цій посаді він змінив хорвата Маріно Пушича.

Про це повідомили гірники на своєму офіційному сайті.

Арда Туран новий тренер Шахтаря

Угода 38-річного Арди Турана із донецьким Шахтарем розраховано до літа 2027 року. Він стане 39-м наставником в історії донецького клубу.

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Про інші деталі угоди, а також, хто увійде до його тренерського штабу – не повідомляється.

– Я пишаюся тим, що приєднався до Шахтаря – великого клубу з багатою історією та великими традиціями… Сподіваюся зробити свій внесок у спадщину клубу та подарувати нашим уболівальникам багато радісних моментів через нашу гру, – сказав Туран.

Він додав, що має велике бажання разом із командою здобувати трофеї – як в Україні, так і у європейських турнірах.

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Що відомо про Арду Турана

Арда Туран народився у 1987 році у Стамбулі. Він є вихованцем Галатасарая та грав на позиції півзахисника.

У різні роки він захищав кольори турецьких Галатасарая, Манісаспора, Істанбула Башакшехір, а також іспанських Атлетіко Мадрида та Барселони.

Із командами вигравав чемпіонат Туреччини, Кубок та Суперкубок Туреччини, чемпіонат Іспанії, Кубок та Суперкубка Іспанії, Лігу Європи та Суперкубок УЄФА. За збірну Туреччини провів 100 матчів і забив 16 м’ячів.

Тренерську кар’єру розпочав у 2023 році, очоливши клуб Першої ліги Туреччини Еюпспор, який вивів до турецької Суперліги. У сезоні-2024/25 разом з Еюпспором посів шосте місце в чемпіонаті Туреччини.

Нагадаємо, 24 травня Шахтар оголосив про звільнення Маріно Пушича з посади головного тренера команди.

Джерело : ФК Шахтар

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