Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу Ролан Гаррос-2025

У четвертому колі Відкритого чемпіонату Франції Еліна Світоліна здобула перемогу над італійкою Жасмін Паоліні, яка зараз посідає четверте місце у світовому рейтингу.

Світоліна перемогла в четвертому колі Ролан Гаррос-2025

У першому сеті італійка грала впевнено і виграла його з рахунком 6:4.

У другому сеті суперниці спочатку обмінялися геймами, але потім Паоліні взяла три гейми поспіль. Італійці вдалося відірватися від першої ракетки України з рахунком 4:1.

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Проте Світоліна зрівняла рахунок – після 12 геймів було 6:6, причому українка тричі відіграла матчболи. У тайбрейку вона виявилася сильнішою – 8:6.

У вирішальному сеті Еліна Світоліна взяла контроль над грою і перемогла з рахунком 6:1.

When you comeback from 4-1 down in the second set to win the match, and you can’t believe what just happened ✅#RolandGarros pic.twitter.com/IjkFSqXqbX — Roland-Garros (@rolandgarros) June 1, 2025

Протистояння тривало 2 години 27 хвилин і було дуже напруженим. За цей час Еліна Світоліна зробила одну подачу навиліт, тричі врятувалася від поразки на матчболах і виграла 51% очок на своїй подачі та 49% на прийомі.

Тепер Світоліна зіграє з тією, хто переможе у матчі між Оленою Рибакіною з Казахстану та Ігою Свьонтек із Польщі.

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