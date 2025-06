Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу Ролан Гаррос-2025

У четвертому колі Відкритого чемпіонату Франції Еліна Світоліна здобула перемогу над італійкою Жасмін Паоліні, яка зараз посідає четверте місце у світовому рейтингу.

У першому сеті італійка грала впевнено і виграла його з рахунком 6:4.

У другому сеті суперниці спочатку обмінялися геймами, але потім Паоліні взяла три гейми поспіль. Італійці вдалося відірватися від першої ракетки України з рахунком 4:1.

Проте Світоліна зрівняла рахунок – після 12 геймів було 6:6, причому українка тричі відіграла матчболи. У тайбрейку вона виявилася сильнішою – 8:6.

У вирішальному сеті Еліна Світоліна взяла контроль над грою і перемогла з рахунком 6:1.

When you comeback from 4-1 down in the second set to win the match, and you can’t believe what just happened ✅#RolandGarros pic.twitter.com/IjkFSqXqbX

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 1, 2025