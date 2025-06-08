Фінальна стадія Ліги націй-2024/25: розклад матчів, результати і склади команд

З середи, 4 червня, до неділі, 8 червня, триває фінальна стадія Ліги націй УЄФА сезону-2024/25.

Матчі приймають два німецькі стадіони – Альянц-Арена в Мюнхені та МХП-Арена у Штутгарті.

Факти ICTV пропонують ознайомитися із розкладом й результатами фінальної стадії Ліги націй сезону-2024/25, а також складами команд.

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Фінальна стадія Ліги націй УЄФА: розклад

Півфінали були заплановані на різні дні, а ось фінал та матч за третє місце відбудуться у неділю, 8 червня.

4 червня, середа, Альянц-Арена

22.00. Німеччина – Португалія – 1:2.

5 червня, четвер, МХП-Арена

22.00. Іспанія – Франція – 5:4.

8 червня, неділя

Матч за третє місце. МХП-Арена

15.00. Німеччина – Франція.

Фінал. Альянц-Арена

22.00. Португалія – Іспанія.

Склади збірних на Лігу націй

Напередодні фінальної частини турніру тренерські штаби команд-учасниць оголосили списки футболістів, викликаних на ці матчі.

Склад збірної Іспанії

Воротарі: Унаї Сімон (Атлетік), Давід Рая (Арсенал), Алекс Реміро (Реал Сосьєдад).

Унаї Сімон (Атлетік), Давід Рая (Арсенал), Алекс Реміро (Реал Сосьєдад). Захисники: Педро Порро (Тоттенгем), Оскар Мінгеса (Сельта), Робен Ле Норман (Атлетіко), Пау Кубарсі (Барселона), Дін Гейсен (Борнмут), Алехандро Грімальдо (Баєр), Марк Кукурелья (Челсі), Даніель Вівіан (Атлетік).

Педро Порро (Тоттенгем), Оскар Мінгеса (Сельта), Робен Ле Норман (Атлетіко), Пау Кубарсі (Барселона), Дін Гейсен (Борнмут), Алехандро Грімальдо (Баєр), Марк Кукурелья (Челсі), Даніель Вівіан (Атлетік). Півзахисники: Педрі, Фермін Лопес, Гаві (усі – Барселона), Мартін Субіменді (Реал Сосьєдад), Фабіан Руїс (ПСЖ), Мікель Меріно (Арсенал), Алекс Баена (Вільярреал), Іско (Бетіс).

Педрі, Фермін Лопес, Гаві (усі – Барселона), Мартін Субіменді (Реал Сосьєдад), Фабіан Руїс (ПСЖ), Мікель Меріно (Арсенал), Алекс Баена (Вільярреал), Іско (Бетіс). Нападники: Ламін Ямаль, Дані Ольмо (обидва – Барселона), Альваро Мората (Галатасарай), Ніко Вільямс (Атлетік), Єремі Піно (Вільярреал), Саму Омородіон (Порту), Мікель Оярсабаль (Реал Сосьєдад).

Склад збірної Франції

Воротарі: Люка Шевальє (Лілль), Майк Меньян (Мілан), Бріс Самба (Ренн).

Люка Шевальє (Лілль), Майк Меньян (Мілан), Бріс Самба (Ренн). Захисники: Тео Ернандес, П’єр Калюлю (обидва – Мілан), Лоїк Баде (Севілья), Люка Дінь (Астон Вілла), Мало Гюсто (Челсі), Лукас Ернандес (ПСЖ), Ібраїма Конате (Ліверпуль), Клеман Лангле (Барселона), Бенжамен Павар (Інтер).

Тео Ернандес, П’єр Калюлю (обидва – Мілан), Лоїк Баде (Севілья), Люка Дінь (Астон Вілла), Мало Гюсто (Челсі), Лукас Ернандес (ПСЖ), Ібраїма Конате (Ліверпуль), Клеман Лангле (Барселона), Бенжамен Павар (Інтер). Півзахисники: Маттео Гендузі (Лаціо), Ману Коне (Боруссія М), Адріан Рабйо (Марсель), Орельєн Чуамені (Реал), Воррен Заїр-Емері (ПСЖ).

Маттео Гендузі (Лаціо), Ману Коне (Боруссія М), Адріан Рабйо (Марсель), Орельєн Чуамені (Реал), Воррен Заїр-Емері (ПСЖ). Нападники: Бредлі Барколя, Усман Дембеле, Дезіре Дуе (усі – ПСЖ), Раян Шеркі (Ліон), Коло Муані (Ювентус), Кіліан Мбаппе (Реал), Майкл Олісе (Баварія), Маркус Тюрам (Інтер).

Склад збірної Німеччини

Воротарі: Олівер Бауман (Гоффенхайм), Александр Нюбель (Штутгарт), Марк-Андре тер Штеген (Барселона).

Олівер Бауман (Гоффенхайм), Александр Нюбель (Штутгарт), Марк-Андре тер Штеген (Барселона). Захисники: Роберт Андріх, Жонатан Та (обидва – Байєр), Вальдемар Антон (Боруссія Д), Янн Аурел Біссекк (Інтер), Йозуа Кімміх (Баварія), Робін Кох (Айнтрахт), Максіміліан Міттельштедт (Штутгарт), Давід Раум (РБ Лейпциг).

Роберт Андріх, Жонатан Та (обидва – Байєр), Вальдемар Антон (Боруссія Д), Янн Аурел Біссекк (Інтер), Йозуа Кімміх (Баварія), Робін Кох (Айнтрахт), Максіміліан Міттельштедт (Штутгарт), Давід Раум (РБ Лейпциг). Півзахисники: Карім Адеємі, Паскаль Грос, Фелікс Нмеча (усі – Боруссія Д), Надім Амірі (Майнц), Серж Гнабрі, Леон Горецка, Лерой Сане, Александар Павлович (усі – Баварія), Том Бішоф (Гоффенгайм), Робін Гозенс (Уніон), Ангело Штіллер (Штутгарт), Флоріан Вірц (Байєр).

Карім Адеємі, Паскаль Грос, Фелікс Нмеча (усі – Боруссія Д), Надім Амірі (Майнц), Серж Гнабрі, Леон Горецка, Лерой Сане, Александар Павлович (усі – Баварія), Том Бішоф (Гоффенгайм), Робін Гозенс (Уніон), Ангело Штіллер (Штутгарт), Флоріан Вірц (Байєр). Нападники: Ніклас Фюллькруг (Вест Гем Юнайтед), Деніз Ундав (Штутгарт), Нік Волтемаде (Штутгарт).

Склад збірної Португалії

Воротарі: Діогу Кошта (Порту), Руй Сілва (Спортинг), Жозе Са (Вулвергемптон).

Діогу Кошта (Порту), Руй Сілва (Спортинг), Жозе Са (Вулвергемптон). Захисники: Діогу Далот (Манчестер Юнайтед), Нелсон Семеду (Вулвергемптон), Рубен Діаш (Манчестер Сіті), Ренату Вейга (Ювентус), Антоніу Сілва (Бенфіка), Нуну Мендеш (ПСЖ), Нуну Тавареш (Лаціо), Гонсалу Інасіу (Спортинг).

Діогу Далот (Манчестер Юнайтед), Нелсон Семеду (Вулвергемптон), Рубен Діаш (Манчестер Сіті), Ренату Вейга (Ювентус), Антоніу Сілва (Бенфіка), Нуну Мендеш (ПСЖ), Нуну Тавареш (Лаціо), Гонсалу Інасіу (Спортинг). Півзахисники: Жоау Невеш, Вітінья (обидва – ПСЖ), Рубен Невеш (Аль-Хілаль), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Бернарду Сілва (Манчестер Сіті), Жоау Палінья (Баварія), Педру Гонсалвеш (Спортинг), Жоау Фелікс (Мілан).

Жоау Невеш, Вітінья (обидва – ПСЖ), Рубен Невеш (Аль-Хілаль), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Бернарду Сілва (Манчестер Сіті), Жоау Палінья (Баварія), Педру Гонсалвеш (Спортинг), Жоау Фелікс (Мілан). Нападники: Кріштіану Роналду (Аль-Наср), Рафаел Леау (Мілан), Педру Нету (Челсі), Франсіску Трінкан (Спортинг), Родрігу Мора (Порту), Франсішку Консейсау (Ювентус), Діогу Жота (Ліверпуль), Гонсалу Рамуш (ПСЖ).

Чинним переможцем Ліги націй є збірна Іспанії, яка у 2023 році здолала у фінальному матчі команду Хорватії.

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