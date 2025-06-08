Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Хто написав Біблію: науковці дослідили авторство за допомогою ШІ
Терміново
Кількість постраждалих у Києві зросла до 32 людей, загинуло троє рятувальників
Біографія
Генерал-лейтенант із відзнакою За відвагу: що відомо про Василя Малюка
Ми рекомендуємо
Багатоетапний шаховий хід: західні ЗМІ про спецоперацію Павутина з ураження понад 40 літаків РФ
Призначений для фортець, а не хатин: характеристики Торнадо-С
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
6 хв.

Фінальна стадія Ліги націй-2024/25: розклад матчів, результати і склади команд

Ліга націй УЄФА
Фото: Getty Images

З середи, 4 червня, до неділі, 8 червня, триває фінальна стадія Ліги націй УЄФА сезону-2024/25.

Матчі приймають два німецькі стадіони – Альянц-Арена в Мюнхені та МХП-Арена у Штутгарті.

Факти ICTV пропонують ознайомитися із розкладом й результатами фінальної стадії Ліги націй сезону-2024/25, а також складами команд.

Зараз дивляться

Фінальна стадія Ліги націй УЄФА: розклад

Півфінали були заплановані на різні дні, а ось фінал та матч за третє місце відбудуться у неділю, 8 червня.

4 червня, середа, Альянц-Арена

  • 22.00. Німеччина – Португалія – 1:2.

5 червня, четвер, МХП-Арена

  • 22.00. Іспанія – Франція – 5:4.

8 червня, неділя

Матч за третє місце. МХП-Арена

  • 15.00. Німеччина – Франція.

Фінал. Альянц-Арена

  • 22.00. Португалія – Іспанія.

Склади збірних на Лігу націй

Напередодні фінальної частини турніру тренерські штаби команд-учасниць оголосили списки футболістів, викликаних на ці матчі.

Склад збірної Іспанії

  • Воротарі: Унаї Сімон (Атлетік), Давід Рая (Арсенал), Алекс Реміро (Реал Сосьєдад).
  • Захисники: Педро Порро (Тоттенгем), Оскар Мінгеса (Сельта), Робен Ле Норман (Атлетіко), Пау Кубарсі (Барселона), Дін Гейсен (Борнмут), Алехандро Грімальдо (Баєр), Марк Кукурелья (Челсі), Даніель Вівіан (Атлетік).
  • Півзахисники: Педрі, Фермін Лопес, Гаві (усі – Барселона), Мартін Субіменді (Реал Сосьєдад), Фабіан Руїс (ПСЖ), Мікель Меріно (Арсенал), Алекс Баена (Вільярреал), Іско (Бетіс).
  • Нападники: Ламін Ямаль, Дані Ольмо (обидва – Барселона), Альваро Мората (Галатасарай), Ніко Вільямс (Атлетік), Єремі Піно (Вільярреал), Саму Омородіон (Порту), Мікель Оярсабаль (Реал Сосьєдад).

Склад збірної Франції

  • Воротарі: Люка Шевальє (Лілль), Майк Меньян (Мілан), Бріс Самба (Ренн).
  • Захисники: Тео Ернандес, П’єр Калюлю (обидва – Мілан), Лоїк Баде (Севілья), Люка Дінь (Астон Вілла), Мало Гюсто (Челсі), Лукас Ернандес (ПСЖ),  Ібраїма Конате (Ліверпуль), Клеман Лангле (Барселона), Бенжамен Павар (Інтер).
  • Півзахисники: Маттео Гендузі (Лаціо), Ману Коне (Боруссія М), Адріан Рабйо (Марсель), Орельєн Чуамені (Реал), Воррен Заїр-Емері (ПСЖ).
  • Нападники: Бредлі Барколя, Усман Дембеле, Дезіре Дуе (усі – ПСЖ), Раян Шеркі (Ліон), Коло Муані (Ювентус), Кіліан Мбаппе (Реал), Майкл Олісе (Баварія), Маркус Тюрам (Інтер).

Склад збірної Німеччини

  • Воротарі: Олівер Бауман (Гоффенхайм), Александр Нюбель (Штутгарт), Марк-Андре тер Штеген (Барселона).
  • Захисники: Роберт Андріх, Жонатан Та (обидва – Байєр), Вальдемар Антон (Боруссія Д), Янн Аурел Біссекк (Інтер), Йозуа Кімміх (Баварія), Робін Кох (Айнтрахт), Максіміліан Міттельштедт (Штутгарт), Давід Раум (РБ Лейпциг).
  • Півзахисники: Карім Адеємі, Паскаль Грос, Фелікс Нмеча (усі – Боруссія Д), Надім Амірі (Майнц), Серж Гнабрі, Леон Горецка, Лерой Сане, Александар Павлович (усі – Баварія), Том Бішоф (Гоффенгайм), Робін Гозенс (Уніон), Ангело Штіллер (Штутгарт), Флоріан Вірц (Байєр).
  • Нападники: Ніклас Фюллькруг (Вест Гем Юнайтед), Деніз Ундав (Штутгарт), Нік Волтемаде (Штутгарт).

Склад збірної Португалії

  • Воротарі: Діогу Кошта (Порту), Руй Сілва (Спортинг), Жозе Са (Вулвергемптон).
  • Захисники: Діогу Далот (Манчестер Юнайтед), Нелсон Семеду (Вулвергемптон), Рубен Діаш (Манчестер Сіті), Ренату Вейга (Ювентус), Антоніу Сілва (Бенфіка), Нуну Мендеш (ПСЖ), Нуну Тавареш (Лаціо), Гонсалу Інасіу (Спортинг).
  • Півзахисники: Жоау Невеш, Вітінья (обидва – ПСЖ), Рубен Невеш (Аль-Хілаль), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Бернарду Сілва (Манчестер Сіті), Жоау Палінья (Баварія), Педру Гонсалвеш (Спортинг), Жоау Фелікс (Мілан).
  • Нападники: Кріштіану Роналду (Аль-Наср), Рафаел Леау (Мілан), Педру Нету (Челсі), Франсіску Трінкан (Спортинг), Родрігу Мора (Порту), Франсішку Консейсау (Ювентус), Діогу Жота (Ліверпуль), Гонсалу Рамуш (ПСЖ).

Чинним переможцем Ліги націй є збірна Іспанії, яка у 2023 році здолала у фінальному матчі команду Хорватії.

Читайте також
Уникли розгрому під завісу гри: збірна України програла Канаді з рахунком 2:4
Забарний збірна

Пов'язані теми:

Збірна ІспаніїЗбірна НімеччиниЗбірна ПортугаліїЗбірна ФранціїЛіга націй УЄФАФутбол
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь