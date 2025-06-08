Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
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Фінальна стадія Ліги націй-2024/25: розклад матчів, результати і склади команд
З середи, 4 червня, до неділі, 8 червня, триває фінальна стадія Ліги націй УЄФА сезону-2024/25.
Матчі приймають два німецькі стадіони – Альянц-Арена в Мюнхені та МХП-Арена у Штутгарті.
Факти ICTV пропонують ознайомитися із розкладом й результатами фінальної стадії Ліги націй сезону-2024/25, а також складами команд.
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Фінальна стадія Ліги націй УЄФА: розклад
Півфінали були заплановані на різні дні, а ось фінал та матч за третє місце відбудуться у неділю, 8 червня.
4 червня, середа, Альянц-Арена
- 22.00. Німеччина – Португалія – 1:2.
5 червня, четвер, МХП-Арена
- 22.00. Іспанія – Франція – 5:4.
8 червня, неділя
Матч за третє місце. МХП-Арена
- 15.00. Німеччина – Франція.
Фінал. Альянц-Арена
- 22.00. Португалія – Іспанія.
Склади збірних на Лігу націй
Напередодні фінальної частини турніру тренерські штаби команд-учасниць оголосили списки футболістів, викликаних на ці матчі.
Склад збірної Іспанії
- Воротарі: Унаї Сімон (Атлетік), Давід Рая (Арсенал), Алекс Реміро (Реал Сосьєдад).
- Захисники: Педро Порро (Тоттенгем), Оскар Мінгеса (Сельта), Робен Ле Норман (Атлетіко), Пау Кубарсі (Барселона), Дін Гейсен (Борнмут), Алехандро Грімальдо (Баєр), Марк Кукурелья (Челсі), Даніель Вівіан (Атлетік).
- Півзахисники: Педрі, Фермін Лопес, Гаві (усі – Барселона), Мартін Субіменді (Реал Сосьєдад), Фабіан Руїс (ПСЖ), Мікель Меріно (Арсенал), Алекс Баена (Вільярреал), Іско (Бетіс).
- Нападники: Ламін Ямаль, Дані Ольмо (обидва – Барселона), Альваро Мората (Галатасарай), Ніко Вільямс (Атлетік), Єремі Піно (Вільярреал), Саму Омородіон (Порту), Мікель Оярсабаль (Реал Сосьєдад).
Склад збірної Франції
- Воротарі: Люка Шевальє (Лілль), Майк Меньян (Мілан), Бріс Самба (Ренн).
- Захисники: Тео Ернандес, П’єр Калюлю (обидва – Мілан), Лоїк Баде (Севілья), Люка Дінь (Астон Вілла), Мало Гюсто (Челсі), Лукас Ернандес (ПСЖ), Ібраїма Конате (Ліверпуль), Клеман Лангле (Барселона), Бенжамен Павар (Інтер).
- Півзахисники: Маттео Гендузі (Лаціо), Ману Коне (Боруссія М), Адріан Рабйо (Марсель), Орельєн Чуамені (Реал), Воррен Заїр-Емері (ПСЖ).
- Нападники: Бредлі Барколя, Усман Дембеле, Дезіре Дуе (усі – ПСЖ), Раян Шеркі (Ліон), Коло Муані (Ювентус), Кіліан Мбаппе (Реал), Майкл Олісе (Баварія), Маркус Тюрам (Інтер).
Склад збірної Німеччини
- Воротарі: Олівер Бауман (Гоффенхайм), Александр Нюбель (Штутгарт), Марк-Андре тер Штеген (Барселона).
- Захисники: Роберт Андріх, Жонатан Та (обидва – Байєр), Вальдемар Антон (Боруссія Д), Янн Аурел Біссекк (Інтер), Йозуа Кімміх (Баварія), Робін Кох (Айнтрахт), Максіміліан Міттельштедт (Штутгарт), Давід Раум (РБ Лейпциг).
- Півзахисники: Карім Адеємі, Паскаль Грос, Фелікс Нмеча (усі – Боруссія Д), Надім Амірі (Майнц), Серж Гнабрі, Леон Горецка, Лерой Сане, Александар Павлович (усі – Баварія), Том Бішоф (Гоффенгайм), Робін Гозенс (Уніон), Ангело Штіллер (Штутгарт), Флоріан Вірц (Байєр).
- Нападники: Ніклас Фюллькруг (Вест Гем Юнайтед), Деніз Ундав (Штутгарт), Нік Волтемаде (Штутгарт).
Склад збірної Португалії
- Воротарі: Діогу Кошта (Порту), Руй Сілва (Спортинг), Жозе Са (Вулвергемптон).
- Захисники: Діогу Далот (Манчестер Юнайтед), Нелсон Семеду (Вулвергемптон), Рубен Діаш (Манчестер Сіті), Ренату Вейга (Ювентус), Антоніу Сілва (Бенфіка), Нуну Мендеш (ПСЖ), Нуну Тавареш (Лаціо), Гонсалу Інасіу (Спортинг).
- Півзахисники: Жоау Невеш, Вітінья (обидва – ПСЖ), Рубен Невеш (Аль-Хілаль), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Бернарду Сілва (Манчестер Сіті), Жоау Палінья (Баварія), Педру Гонсалвеш (Спортинг), Жоау Фелікс (Мілан).
- Нападники: Кріштіану Роналду (Аль-Наср), Рафаел Леау (Мілан), Педру Нету (Челсі), Франсіску Трінкан (Спортинг), Родрігу Мора (Порту), Франсішку Консейсау (Ювентус), Діогу Жота (Ліверпуль), Гонсалу Рамуш (ПСЖ).
Чинним переможцем Ліги націй є збірна Іспанії, яка у 2023 році здолала у фінальному матчі команду Хорватії.
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