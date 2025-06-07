Уникли розгрому під завісу гри: збірна України програла Канаді з рахунком 2:4

Збірна України з футболу зазнала поразки від команди Канади у матчі на товариському турнірі Canadian Shield.

Матч Канада – Україна відбувся на стадіоні BMO Field у Торонто та завершився поразкою синьо-жовтих з рахунком 4:2.

Канада – Україна: як минув матч

Збірна Канади забила швидкий гол вже на четвертій хвилині матчу завдяки голу Джонатана Девіда.

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Через 20 хвилин Девід оформив дубль, влучивши у дальній кут воріт Анатолія Трубіна. В обох моментах асистував Тейджон Б’юкенен.

До розгромного рахунку довів гол Проміса Девіда, який відібрав м’яча у Валерія Бондаря перед штрафним, після чого пробив поміж ніг українському голкіперу.

Після перерви синьо-жовті заграли активніше, але результату це не дало. У підсумку на 81-й хвилині наша команда пропустила четвертий м’яч. Цього разу Б’юкенен вже сам став автором голу, відправивши м’яча у сітку вже Дмитра Різника, який замінив Трубіна 66-й хвилині.

Наприкінці матчу синьо-жовтим вдалося відквитати один м’яч завдяки голу Іллі Забарного, який вдало зіграв на добиванні.

А на другій компенсованій хвилині пенальті у ворота канадців реалізував Олександр Зінченко. Одинадцятиметровий удар призначили за гру рукою Б’юкенена.

Канада – Україна – 4:2

Голи: Дж. Девід, 4, 24 П. Девід, 31 Б’юкенен, 81 — Забарний, 89 Зінченко, 90+2 (пен.)

Наступний матч підопічні Сергія Реброва проведуть у Торонто у ніч на 11 червня, а саме о 00:00 за київським часом.

Суперником стане збірна Нової Зеландії, яка вже забезпечила собі путівку на майбутній чемпіонат світу-2026, який приймуть Канада, США та Мексика.

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