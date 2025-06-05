Дев’ять голів на двох: Іспанія обіграла Францію і вийшла у фінал Ліги націй

Збірна Іспанії стала другим фіналістом Ліги націй УЄФА сезону-2024/25. У півфіналі Фурія Роха обіграла команду Франції.

Матч Іспанія – Франція відбувся на стадіоні МХП-Арена у Штутгарті та завершився перемогою підопічних Луїс де ла Фуенте з рахунком 5:4.

Іспанія – Франція: огляд матчу

Огляд матчу Іспанія – Франція очікуйте згодом…

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Іспанія – Франція – 5:4

Голи: Вільямс, 22 Меріно, 25 Ямаль, 54 (пен.), 67 Педрі, 55 — Мбаппе, 59 (пен.) Шеркі, 79 Вівіан, 84 (ав.г.) Коло Муані, 90+4

У фіналі Ліги націй збірна Іспанії зіграє зі збірною Португалії, яка у паралельному півфіналі обіграла Німеччину з рахунком 2:1.

Водночас, Франція зустрінеться з Німеччиною у матчі за третє місце. Обидва матчі заплановані на неділю, 8 червня.

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