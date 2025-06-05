Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
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Дев’ять голів на двох: Іспанія обіграла Францію і вийшла у фінал Ліги націй
Збірна Іспанії стала другим фіналістом Ліги націй УЄФА сезону-2024/25. У півфіналі Фурія Роха обіграла команду Франції.
Матч Іспанія – Франція відбувся на стадіоні МХП-Арена у Штутгарті та завершився перемогою підопічних Луїс де ла Фуенте з рахунком 5:4.
Іспанія – Франція: огляд матчу
Огляд матчу Іспанія – Франція очікуйте згодом…
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Іспанія – Франція – 5:4
- Голи: Вільямс, 22 Меріно, 25 Ямаль, 54 (пен.), 67 Педрі, 55 — Мбаппе, 59 (пен.) Шеркі, 79 Вівіан, 84 (ав.г.) Коло Муані, 90+4
У фіналі Ліги націй збірна Іспанії зіграє зі збірною Португалії, яка у паралельному півфіналі обіграла Німеччину з рахунком 2:1.
Водночас, Франція зустрінеться з Німеччиною у матчі за третє місце. Обидва матчі заплановані на неділю, 8 червня.
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