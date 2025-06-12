Михайло Кохан виборов срібло на етапі Діамантової ліги: поступився лише чемпіону ОІ

Український легкоатлет Михайло Кохан здобув срібну медаль на етапі Діамантової ліги 2025 в Осло.

У змаганнях із метання молота Кохан показав результат 79,95 м, поступившись лише чинному олімпійському чемпіону Ітану Кацбергу з Канади.

Михайло Кохан здобув срібло Діамантової ліги 2025

Змагання в столиці Норвегії відбулися в межах “недіамантових” дисциплін першого дня турніру. Для Кохана це був перший виступ на етапі Діамантової ліги з серпня 2024 року, коли він також виборов срібло в Сілезії.

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Після трьох спроб українець йшов четвертим, але зміг увірватися до трійки лідерів завдяки п’ятій спробі – 78,34 м. У фінальному раунді Михайло Кохан метнув молот на 79,95 м, що стало його найкращим результатом на цих змаганнях.

– Було весело. Мені вдалося кинути майже 80 метрів, але все одно не вистачило пʼяти сантиметрів, і результат лише 79, тому я не можу бути повністю задоволений своїм результатом, – прокоментував спортсмен.

Після змагань Кохан зауважив, що відчував певну втому через щільний графік стартів цього сезону, що вплинуло на швидкість під час спроб. За його словами, шостий вихід на сектор він вирішив почати раніше, і ця тактика спрацювала.

Спортсмен додав, що змагання в Осло допомагають йому краще зрозуміти, як рухатися далі у підготовці. Зокрема, у Токіо він також має зустрітися з Ітаном Кацбергом.

Це вже шостий подіум у сезоні для українця. У всіх міжнародних стартах 2025 року, окрім Кубка Європи, він потрапляв до трійки призерів.

Джерело : Tribuna, Суспільне

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