Дорощук здобув срібло на етапі Діамантової ліги, випередивши чемпіонів Олімпіади

Український легкоатлет Олег Дорощук виборов срібло на п’ятому етапі Діамантової ліги у Римі. Для нього це був перший старт у літній частині сезону-2025.

Окрім українця за медалі змагалися ще десять стрибунів, серед яких олімпійські чемпіони Джанмарко Тамбері та Гаміш Керр, призери чемпіонатів світу, зокрема Ву Сан Хьок і Джувон Гаррісон.

Дорощук – срібний призер 5-го етапу Діамантової ліги

Українець без хиб узяв перші чотири планки до висоти 2.23 м, вийшовши у лідери. Водночас на цій висоті вибув чемпіон Олімпіади у Парижі Гаміш Керр, а Тамбері завершив виступити ще на 2.20 м.

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Боротьбу за подіум на висоті 2.26 м продовжили п’ять стрибунів, та Дорощук був єдиним, хто підкорив її з першої спроби.

Спортсмен уперше схибив на висоті 2.28 м, але взяв її з другої спроби. Із другої спроби цю планку подолав й Ву з Південної Кореї.

Наступну висоту на 2.30 Олег взяв із першої спроби, а Ву переніс висоту на 2 см і підкорив її без хиб. Після цього українець підняв планку, але не зміг перестрибнути і став срібним призером.

Золото змагань дісталося Ву Сан Хьоку, а бронза – атлету з Ямайки Ромейну Бекфорду.

Для Дорощука срібло етапу у Римі стало другим на рівні Діамантової ліги після другого місця у фіналі 2024 року.

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