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Тебе забув спитати: Селезньов емоційно відповів на зауваження щодо російської мови

Селезньов мовний конфлікт

Колишній футболіст збірної України Євген Селезньов став учасником словесного конфлікту через російську мову з юним футболістом.

Відео суперечки поширили низка Telegram-каналів і сторінок у TikTok.

Селезньов посварився через мову з юнаком

Інцидент стався у медіафутбольній лізі між командами Odesa Football Media Team та FC Armat.

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Футболіст першої команди з нікнеймом RENEPRO зробив зауваження Селезньову за те, що той спілкується на полі російською мовою.

Після цього Селезньов, який виступає за FC Armat, не стримав емоцій і відповів підлітку.

– Я у тебе забув запитати, якою мовою мені розмовляти. Розумієш? Я знаю чотири мови. Тебе забув спитати. Скільки тобі років? 16? Ти мене будеш вчити, якою мовою розмовляти. Розмовлятиму так, як я хочу. У мене син старший за тебе, не треба мене вчити. Не треба мене чіпати, – обурився Селезньов.

Коли хлопець попросив Селезньова не грубити йому, той відповів, що не робить цього, бо він його не обзивав і нічого такого не висловлював у бік підлітка.

Сам матч завершився перемогою команди Селезньова, а Євген відзначився хет-триком у воротах суперників та був визнаний найкращим гравцем матчу.

Нагадаємо, у квітні футбольна фанатська спільнота обговорювала розмову одного з лідерів київського Динамо Андрія Ярмоленка з юним уболівальником. Футболіст висловив претензії одному з дітей, що до нього зверталися на прізвисько Ярмола.

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