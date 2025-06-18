Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Хто покинув МастерШеф 15 у 16-му випуску – неочікуване рішення суддів
Софія Ротару відреагувала на нічну атаку на Київ сьогодні: що опублікувала співачка
Види соціальних виплат в Україні – хто може їх отримати
Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: розклад матчів і результати
Рік мріяв з’їсти яблуко у полоні: помер військовий Дмитро Шаповалов
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
3 хв.

Визначилися потенційні суперники Шахтаря в разі перемоги або поразки у першому турі ЛЄ

Шахтар
Фото: ФК Шахтар

Донецький Шахтар дізнався потенційного суперника у другому турі кваліфікації Ліги Європи сезону-2025/26 або у другому турі Ліги конференцій в разі фіаско у першій грі ЛЄ.

Це стало відомо 18 червня за підсумками жеребкування УЄФА цього раунду єврокубка.

Потенційний суперник Шахтаря у 2-му раунді ЛЄ

У разі виходу до другого туру кваліфікації Ліги Європи суперником донецького Шахтаря стане турецький Бешикташ.

Зараз дивляться

Перший матч цієї стадії відбудеться 24 липня, матч-відповідь запланований на 31 липня.

Для цього гірники мають у першому раунді здолати фінський клуб Ільвес Тампере, з яким їх напередодні звів жереб. У разі вильоту з Ліги Європи у першому раунді Шахтар зіграє з нідерландським АЗ у другому турі Ліги конференцій.

Зазначимо, що для новоспеченого наставника Шахтаря Арди Турана Бешикташ є досить принциповим суперником. На чолі Еюксора він тричі зустрічався з цим клубом, але у всіх трьох матчах зазнавав поразки з загальним рахунком 9:2.

Щодо Шахтаря, то він тричі грав із Бешикташем у товариських матчах, здобувши дві перемоги, а ще одна гра завершилася нічиєю. Востаннє команди зустрічались у липні 2024 року – тоді гірники перемогли 1:0.

Читайте також
Динамо дізналося потенційного суперника у другому раунді кваліфікації ЛЧ
ФК Динамо

Пов'язані теми:

БешикташЛіга ЄвропиЛіга конференційФутболШахтар
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь