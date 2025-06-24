Віцечемпіон України з хокею вирішив заявитися у Балтійську лігу: що відомо
Віцечемпіон України з хокею клуб Київ Кепіталз повідомив про рішення заявитися на сезон-2025/26 у Балтійську лігу.
Відповідну заяву клуб опублікував на своєму сайті.
Київ Кепіталз планує покинути чемпіонат України
Підбиваючи підсумки сезону, ХК Київ Кепіталз подякував за неймовірну підтримку та поділився планами на майбутнє.
У клубі зазначили, що наступним важливим кроком для стратегічного розвитку стало рішення взяти участь у сезоні-2025/2026 Балтійської хокейної ліги.
— У цьому напрямі ми вже отримали повну підтримку Міжнародної федерації хокею (IIHF) та Латвійської федерації хокею (LHF), яка є організатором турніру, – йдеться у повідомленні.
У ХК Київ Кепіталз зазначили, що налаштовані продовжувати підтримувати дитячо-юнацьку хокейну школу Крижинка в Києві, яку вважають одним із найцінніших партнерів системи ХК Київ Кепіталз.
Там висловили переконання, що майбутнє українського хокею можливе лише за умови розвитку гравців високого рівня саме в таких школах.
Також клуб працює над проєктом створення власної льодової арени: обрано локацію, завершується проєктування арени за участі провідних європейських архітектурних бюро, ведеться підготовка юридичного супроводу.
Балтійську хокейну лігу створили у 2018 році, її учасниками стали команди з Латвії, Литви та Естонії.
У сезоні-2024/25 Київ Кепіталз вийшов до фіналу плейоф чемпіонату України, де в напруженій серії з семи матчів поступився Кременчуку з рахунком у серії 3:4.
Фото: Київ Кепіталз