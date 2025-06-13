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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
4 хв.

На кону $1 млрд призових: скільки отримає переможець клубного ЧС-2025

Реал Мбаппе
Фото: Getty Images

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оголосила рекордний призовий фонд у $1 млрд для клубного чемпіонату світу-2025 у новому розширеному форматі, що відбудеться в США.

Про це пише агентство Bloomberg.

Призовий фонд клубного ЧС-2025 склав $1 млрд

Як пише видання, попри глобальну маркетингову кампанію за участю Ліонеля Мессі, вболівальники поки що не надто задоволені.

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Причиною є висока вартість квитків, яка сягає $300 доларів за квиток на матч-відкриття, який відбудеться у ніч на 15 червня між єгипетським Аль-Ахлі та американським Інтер Маямі. Але згодом у доступі були квитки й за $73.

Оскільки у турнірі беруть участь Реал Мадрид, Манчестер Сіті, ПСЖ і Баварія, то організатори роблять ставку на те, що на матчах будуть заповнені стадіони, адже винагорода для переможця у $125 млн спонукати клуби задіювати у матчах основних гравців.

Хоча це лише частина річного доходу топклубів Європи, це все одно значний приз навіть для найуспішніших команд. Більше того, для команд з таких країн, як Бразилія чи Аргентина, це величезні гроші.

Турнір, який триватиме до 13 липня, включатиме 48 матчів групового етапу в 11 містах США. Він передуватиме чемпіонату світу з футболу, який відбудеться наступного року в Північній Америці, і дасть уявлення про те, чого можуть очікувати міста, хоч і в меншому масштабі.

Клубний чемпіонат світу з футболу також має на меті перевірити залученість американських вболівальників. Середня ціна на фінальну гру клубного Мундіалю на стадіоні MetLife у Нью-Джерсі наразі становить $900.

Для порівняння, квитки на Супербоул-2025 коштували в середньому від $2 000 до $6 000.

За даними іспанського видання AS, матчі за участю Реала здебільшого розпродані. Найдешевші місця на перший матч вершкових проти саудівського Аль-Хіляля починаються від $256.

Раніше суперкомп’ютер Opta оцінив шанси команд на перемогу в клубному чемпіонаті світу з футболу 2025 року. Аналітики виділили чотири команди, шанси на перемогу в турнірі яких перевищує 10%.

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Джерело: Bloomberg

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