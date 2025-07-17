Шахтар пройшов Ільвес у кваліфікації Ліги Європи і готується до Бешикташа

Донецький Шахтар пройшов до другого раунду кваліфікації Ліги Європи сезону-2025/26. За сумою двох матчів підопічні Арди Турана здолали фінський Ільвес Тампере з рахунком 6:0.

Перший матч команди минулого тижня завершився розгромною перемогою Шахтаря 6:0, а ось у матчі-відповіді у Фінляндії голів вболівальники не побачили.

Ільвес – Шахтар: як минув матч

Матч-відповідь Ільвес – Шахтар відбувся на стадіоні Таммела у фінському місті Тампере та завершився нічиєю із рахунком 0:0.

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Гірники домінували на полі в обох таймах, як за володінням м’ячем, так і за кількістю завданих ударів.

Загалом підопічні Турана били по воротах суперників 17 разів, три з яких у площину, тоді як господарі лише двічі турбували голкіпера гірників Дмитра Різника.

Таким чином, завдяки переконливій перемозі у першій грі Шахтар крокує до другого раунду кваліфікації Ліги Європи. Наступним суперником гірників стане турецький Бешикташ.

Матчі проти чорних орлів у другому відбірковому раунді ЛЄ відбудуться 24 і 31 липня. Переможець пройде до третього етапу відбору, а команда, яка програє, продовжить виступи у кваліфікації Ліги конференцій.

Ільвес після поразки від Шахтаря зіграє у другому відбірковому раунді Ліги конференцій з нідерландським АЗ Алкмаром.

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