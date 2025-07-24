Don’t push the horses: Магучіх відреагувала на хейт через результати на турнірах

Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх відреагувала на хейт у її бік з боку вболівальників через останні результати на змаганнях.

Вона визнала, що останні результати її не задовільняють та закликала користувачів припинити негатив.

Магучіх відповіла на хейт

У соціальній мережі Instagram Ярослава виклала відео, в якому були скриншоти з хейтом у її бік.

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До відео вона додала ремікс, зроблений з фрази Don’t push the horses, яку сказав Олександр Усик на пресконференції перед боєм з Даніелем Дюбуа

– Останні кілька стартів для мене проходять не так високо, як хотілося б, але я знаю, що можу і буду стрибати. І єдине, що я хотіла б додати до цього – нація тримається на єдності. На жаль, погані коментарі та хейт в мій бік чи в бік будь-якого спортсмена ніяк не допомагають у секторах та на доріжках, – написала спортсменка.

Магучіх додала: Тому: Don’t push the horses. Давайте будемо підтримкою одне для одного, а не навпаки.

View this post on Instagram A post shared by Yaroslava Mahuchikh (@rosya_dp)

На останньому етапі Діамантової ліги у Лондоні Ярослава вперше з 2022 року залишилася без медалі. Вона посіла четверте місце, зупинившись на висоті 1,93 метри. Наступну планку на 1,96 м воне не змогла підкорити за три спроби.

Загалом це вже третій етап ліги поспіль, який вона не може виграти – у червні вона поступилася австралійці Ніколі Оліслагерс у Стокгольмі та Парижі.

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