Динамо вдруге розгромило Хамрун Спартанс у кваліфікації Ліги чемпіонів

Київське Динамо вдруге обіграло мальтійський Хамрун Спартанс у кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Матч-відповідь Динамо – Хамрун Спартанс відбувся на арені Люблін в однойменному польському місті та завершився з рахунком 3:0 на користь біло-синіх – за підсумками двох матчів 6:0.

Динамо – Хамрун Спартанс: як минув матч

Вже на 12-й хвилині матчу центрбек киян Крістіан Біловар відзначився у воротах мальтійського клубу. Проте гол після перегляду VAR арбітр скасував через гру рукою.

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Натомість в екваторі першого тайму нулі на табло розмочив Владислав Ванат, який запресингував суперників та відправив м’яча у сітку воріт.

Ще до перерви підопічні Олександра Шовковського збільшили свою перевагу завдяки голу Володимира Бражка після асисту від Миколи Шапаренка. Для гравця це другий забитий м’яч у поточному році.

А фінальну крапку у грі Динамо – Хамрун поставив Тарас Михавко на 81-й хвилині, пробивши точно низом повз голкіпера суперників.

Динамо – Хамрун Спартанс – 3:0

Голи: Ванат, 28 Бражко, 35 Михавко, 82

У першому матчі, що відбувся минулого тижня, Динамо розгромило Хамрун Спартанс із таким же рахунком 3:0.

У третьому турі кваліфікації ЛЧ Динамо зіграє з переможцем пари Пафос (Кіпр) – Маккабі Тель-Авів (Ізраїль) – матч відбудеться 30 липня. Команда, що програє, стане суперником Хамрун Спартанс у кваліфай-раунді Лігі Європи.

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