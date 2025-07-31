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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
3 хв.

Полісся розгромило андоррську Санта-Колому і вийшло в третій кваліфай-раунд ЛК

Олександр Андрієвський

Житомирське Полісся здобуло перемогу у матчі-відповіді проти андоррської Санта-Коломи у другому турі кваліфікації Ліги конференцій.

Матч-відповідь Санта Колома – Полісся відбувся на стадіоні Estadi de la FAF в Андоррі та завершився з рахунком 4:1 на користь підопічних Руслана Ротаня. За сумою двох матчів 5:3 на користь поліських вовків.

Санта Колома – Полісся: як минув матч

Зазначимо, що стартова одинадцятка у Полісся складалася виключно з українців, але у другому таймі на поле вийшли легіонери: португалець Андре Гонсалвеш, ізраїльтянин Томер Йосефі та бразилець Таллес Коста.

Зараз дивляться

Полісся відкрило рахунок у матчі вже на четвертій хвилині першого тайму завдяки голу Богдана Михайличенка, якому асистував Олег Гуцуляк.

На перерву команди пішли за мінімальної переваги команди з Житомира. А на старті другого тайму збільшили свою перевагу після того, як Олександр Філіппов пробив повз воротаря.

Проте андоррському клубу знадобилася хвилина, аби скоротити відставання після голу іспанця Маріо Моурело.

На 60-й хвилині Полісся знову повело у рахунку після голу Олександра Андрієвського. А фінальну крапку у зустрічі поставив Микола Гайдучик, пробивши у порожні ворота суперників.

Наступний суперник підопічних Руслана Ротаня визначиться у матчі між словенським Марібором та угорським Пакшом.

Санта Колома – Полісся – 1:4

  • Голи: Моурело, 49 – Михайличенко, 4 Філіппо, 48 Андрієвський, 60 Гайдучик, 77

Наступний суперник підопічних Руслана Ротаня визначиться у матчі між словенським Марібором та угорським Пакшом.

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Фото: ФК Полісся

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