Полісся розгромило андоррську Санта-Колому і вийшло в третій кваліфай-раунд ЛК
Житомирське Полісся здобуло перемогу у матчі-відповіді проти андоррської Санта-Коломи у другому турі кваліфікації Ліги конференцій.
Матч-відповідь Санта Колома – Полісся відбувся на стадіоні Estadi de la FAF в Андоррі та завершився з рахунком 4:1 на користь підопічних Руслана Ротаня. За сумою двох матчів 5:3 на користь поліських вовків.
Санта Колома – Полісся: як минув матч
Зазначимо, що стартова одинадцятка у Полісся складалася виключно з українців, але у другому таймі на поле вийшли легіонери: португалець Андре Гонсалвеш, ізраїльтянин Томер Йосефі та бразилець Таллес Коста.
Полісся відкрило рахунок у матчі вже на четвертій хвилині першого тайму завдяки голу Богдана Михайличенка, якому асистував Олег Гуцуляк.
На перерву команди пішли за мінімальної переваги команди з Житомира. А на старті другого тайму збільшили свою перевагу після того, як Олександр Філіппов пробив повз воротаря.
Проте андоррському клубу знадобилася хвилина, аби скоротити відставання після голу іспанця Маріо Моурело.
На 60-й хвилині Полісся знову повело у рахунку після голу Олександра Андрієвського. А фінальну крапку у зустрічі поставив Микола Гайдучик, пробивши у порожні ворота суперників.
Наступний суперник підопічних Руслана Ротаня визначиться у матчі між словенським Марібором та угорським Пакшом.
Санта Колома – Полісся – 1:4
- Голи: Моурело, 49 – Михайличенко, 4 Філіппо, 48 Андрієвський, 60 Гайдучик, 77
Наступний суперник підопічних Руслана Ротаня визначиться у матчі між словенським Марібором та угорським Пакшом.
Фото: ФК Полісся