Динамо програло Пафосу у першому матчі третього раунду кваліфікації ЛЧ

Київське Динамо програло кіпрському Пафосу у першому матчі третього туру кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Матч Динамо Київ – Пафос відбувся на арені Люблін в однойменному польському місті та завершився із рахунком 0:1 на користь кіпрської команди.

Динамо Київ – Пафос: як минув матч

У першому таймі на 15-й хвилині матчу Динамо могло відкривати рахунок після дальнього удару Володимира Бражка, але м’яч пролетів поруч із лівою стійкою.

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Ближче до перерви Владислав Дубінчак потужно пробивав із меж штрафного майданчика, але влучив у штангу. Також нагода відзначитися була у Владислава Ваната, але він пробив вище воріт.

У другому таймі на 55-й хвилині Андрій Ярмоленко прорвався флангом і пробив, але повз ворота. Через кілька хвилин суддя призначив пенальті після падіння Ваната, але згодом скасував рішення після перегляду VAR.

Наприкінці матчу Пафосу вдалося відзначитися на 84-й хвилині після того, як Андерсон Сілва з близької відстані переграв голкіпера киян.

Динамо Київ – Пафос – 0:1

Голи: Андерсон Сілва, 84

Матч-відповідь команд запланована на 12 серпня на стадіоні Стеліоса Кіріакідеса у кіпрському місті Пафос.

Переможець двоматчевого протистояння зіграє у плейоф Ліги чемпіонів із тріумфатором пари між польським Лехом та сербською Црвеною Звєздою.

У разі невдачі проти Пафоса біло-сині потраплять до плейоф кваліфікації Ліги Європи, де їхнім суперником стане переможець матчу Хамрун Спартанс (Мальта) – Маккабі Тель-Авів (Ізраїль). Перша гра команд закінчилася виїзною перемогою команди із Тель-Авіва 2:1.

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