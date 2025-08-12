Укр Рус
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
2 хв.

Динамо вдруге програло Пафосу і вибуло з кваліфікації Ліги чемпіонів

Пафос Динамо Київ
Фото: Динамо Київ

Київське Динамо поступилося кіпрському Пафосу у матчі-відповіді третього туру кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Таким чином біло-сині продовжать свої виступи у Лізі Європи.

Матч Пафос – Динамо Київ відбувся на арені Limassol Stadium в Лімасолі та завершився перемогою господарів 2:0. За сумою двох матчів 3:0.

Пафос – Динамо Київ: як минув матч

Господарі відкрили рахунок у матчі вже на другій хвилині, скориставшись помилкою киян у захисті. Автором першого забитого м’яча став форвард кіпрського клубу Міслав Оршич.

Згодом біло-сині мали нагоду зрівнювати, але удар Віталія Буяльського заблокували захисники Пафоса.

На початку другого тайму Оршич прострілив у штрафну гостей, де був Жуан Коррея, який і відправив м’яча у сітку воріт Руслана Нещерета.

Пафос – Динамо Київ – 2:0

  • Голи: Оршич, 2 Коррея, 55

У першому матчі, що відбувся у Любліні, Динамо поступилося Пафосу з рахунком 0:1.

У плейоф Ліги Європи Динамо зіграє з переможцем пари Маккабі Тель-Авів (Ізраїль) – Хамрун Спартанс (Мальта). Перша гра команд завершилася перемогою 2:1 команди з Тель-Авіва.

ДинамоЛіга чемпіонівФутбол
