Україна вперше за 20 років не буде представлена в основному етапі ЛЧ

Жоден український клуб вперше за 20 років не буде представлений в основному раунді Ліги чемпіонів.

Це сталося після того, як київське Динамо програло кіпрському Пафосу за сумою двох матчів у третьому раунді кваліфікації.

Україна без ЛЧ вперше за 20 років

Вперше за 17 років Україна розпочинала сезон в ЛЧ без представника в основному раунді Ліги чемпіонів, який би потрапив туди з прямою путівкою.

Минулого року Шахтар потрапив до основного раунду після перерозподілу місць.

У сезоні-2025/26 Україна мала лише одного представника в Лізі чемпіонів – переможців УПЛ Динамо. У другому раунді кваліфікації біло-сині здолали мальтійський Хамрун, але в третьому не подужали Пафос (0:3 у двох матчах).

Таким чином вперше з сезону-2005/06 Україна не буде представлена в основному раунді ЛЧ. 20 років тому Динамо програли швейцарському Туну у другому раунді відбору, а Шахтар поступився міланському Інтеру у третьому раунді.

Після поразки від Пафоса Динамо продовжить виступи у Лізі Європи, де зіграє з переможцем матчу Хамрун Спартанс (Мальта) – Маккабі Тель-Авів (Ізраїль).

У кваліфікації Ліги Європи також виступи Шахтар, який у четвер зіграє другий матч із Панатінаїкосом (0:0 у першій грі), а також Полісся грає у Лізі конференцій. У першій грі третього раунду житомирський клуб розгромив угорський Пакш 3:0.

