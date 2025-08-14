Шахтар програв Панатінаїкосу у серії пенальті та продовжить виступи в ЛК

Донецький Шахтар завершив виступи у кваліфікації Ліги Європи, програвши у серії пенальті грецькому Панатінаїкосу. Гірники продовжать свої виступи у плейоф відбору Ліги конференцій.

Перший матч команд минув без голів. Матч-відповідь Шахтар – Панатінаїкос відбувся у Кракові на міському стадіоні та завершився з рахунком 0:0, у серії пенальті влучнішими були греки – 4:3.

Шахтар – Панатінаїкос: як минув матч

Перший небезпечний момент від Шахтаря відбувся на 19-й хвилині, коли Педро Енріке пробив над поперечиною. Згодом пробивав Артем Бондаренко, але цей удар заблокували.

На 33-й нагоду відзначитися мав Валерій Бондар, але голкіпер забрав м’яча. Перед відходом на перерву відзначився Невертон, але взяття воріт скасували через офсайд.

У середині другому таймі Педро Енріке пробив над воротами після кутового, а Олег Очеретько невлучно бив з дальньої відстані.

За десять хвилин до кінця основного часу Шахтар залишився у меншості через другу жовту в Очеретька. На 89-й хвилині гірники створили два небезпечні моменти, але Невертону та Кауану Еліасу не вдалося їх реалізувати.

У підсумку основний час та екстратайми завершилися нічиєю. Переможця визначили в серії пенальті, в якій гравці Шахтаря припустилися трьох промахів проти двох у футболістів Панатінаїкоса.

Шахтар – Панатінаїкос – 0:0 (пен. 3:4)

Вилучення: Очеретько, 82

Після поразки від Панатінаїкоса, Шахтар продовжить виступи у плейоф Ліги конференцій, де зіграє зі швейцарським Серветтом.

