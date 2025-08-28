Друга ракетка України Марта Костюк пробилася до третього кола турніру серії Grand Slam – US Open-2025.

У трьох сетах вона здолала представницю Туреччини Зейнеп Сонмез із рахунком – 7:5, 6:7 (5:7), 6:3.

Спортсменки провели на корті 2 години та 34 хвилини, за які Марта шість разів подала навиліт, припустилася більше невимушених помилок (48: 37), але мала більше віннерів (28:13).

У першій партії Костюк здійснила ривок 3:0, після чого дозволила суперниці взяти чотири гейми поспіль. Після цього Марта оформила брейк і зрівняла 4:4. Ключовим став дванадцятий гейм на подачі Сонмез, який взяла українка.

Другий сет українка розпочала з програної подачі, але пізніше відповіла брейком. Долю партії вирішив тайбрейк, який був за туркенею.

У вирішальній, третій партії перемогу здобула Костюк, перегравши Сонмез 6:3. У цьому сеті Костюк оформила три брейки та з другого разу реалізувала матчпойнт.

У наступному колі суперницею Костюк стане переможниця матчу між мексиканкою Ренатою Сарасуа та французкою Діан Паррі.

