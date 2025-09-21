На чемпіонаті світу-2025 у стрибках у висоту Ярослава Магучіх взяла бронзу.

Магучіх на чемпіонаті світу-2025 посіла третє місце

Магучіх ділить третє місце з сербкою Ангеліною Топич з результатом 1.97 м.

Українка Юлія Левченко посіла п’яте місце. Дві українки пройшли кваліфікацію без невдалих спроб: олімпійська чемпіонка Магучіх з першого стрибка у 1.92 м вийшла до фіналу, натомість срібна призерка ЧС-2017 Левченко виконала три стрибки й також взяла з першої спроби планку в 1.92 м.

На висоті у 2.00 м у секторі залишилися українки Магучіх і Левченко, австралійки Оліслагерс та Паттерсон, а також сербка Ангеліна Топич й полька Марія Жодзік. На той момент у Токіо посилився дощ, який розпочався під час змагань і через який оголошували паузу.

Змагання призупиняли двічі через зливу, вперше це сталося, коли Ярослава і Юлія не взяли планку з першої спроби. Вдруге вже тоді, коли Левченко завершила виступи на ЧС, не взявши висоту в 2.00 у трьох спробах. На той момент у секторі залишилися три легкоатлетки: Оліслагерс без хиб, а також Магучіх й Жодзік — з однією.

Однак Магучіх не подолала планку 2.02 м з трьох спроб і посіла третє місце.

Медаль Магучіх — єдина для України на чемпіонаті світу-2025.

