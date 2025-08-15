Магучіх із рекордом виграла золото етапу Діамантової ліги у Сілезії

Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх стала переможницею дев’ятого етапу Діамантової ліги-2025 у польській Сілезії.

Українка єдиною підкорила висоту у 2.00 метри, що принесло їй золото змагань.

Магучіх виграла етап у Сілезії

Суперницями Ярослави Магучіх у секторі для стрибків у висоту стали сім легкоатлеток, серед яких срібна призерка Олімпіади-2024 Нікола Оліслагерс із Австралії.

Магучіх і Оліслагерс пропустили перші чотири висоти, розпочавши виступи з планки на 1.91 м. Цю висоту окрім українки та австралійки підкорила також німкеня Імке Оннен. Проте вже на планці 1.94 м остання зійшла з дистанції, задовольнившись сріблом.

Наступну висоту на 1.97 м підкорили Магучіх та Оліслагерс, але 2.00 м змогла без хиб пройти лише Магучіх – це їй вдалося з другої спроби.

Ще одна українська легкоатлетка Катерина Табашник фінішувала шостою на змаганнях у Сілезії.

– Цього сезону неважливо, який результат ти демонструєш – важливо, що ти змагаєшся. Якщо це невдалий результат – треба йому радіти. Попередні два старти були для мене невдалі, але я постила в Instagram Don’t push the horses, бо це просто змагання та крок уперед, – сказала Магучіх, цитату якої наводить Суспільне.

Окрім золота Ярослава також побила рекорд етапу Діамантової ліги у Сілезії на 2 см, який належав іншій українці Юлії Левченко.

Для Магучіх це перше золото за чотири етапи Діамантової ліги.

Востаннє вона перемагала на етапі у Шаосіні у травні. Золото вона вигравала також у Сямені. Срібні медалі виборола на етапах у Стокгольмі та Парижі, а ось у Лондоні Ярославі не вдалося зійти на подіум.

