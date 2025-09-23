Перша ракетка України Еліна Світоліна достроково завершила сезон-2025.

Про це українська тенісистка повідомила на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Світоліна достроково завершила сезон-2025

– Останнім часом я не відчуваю себе собою. Я не в належному емоційному стані і не відчуваю готовності грати, тому я закінчую сезон на цьому. За ці роки я зрозуміла, що цей вид спорту – це не про гроші, славу чи рейтинги, а про готовність боротися і віддавати всі сили. Зараз я просто не в тому психологічному та емоційному стані, щоб це робити, – заявила Світоліна.

Вона зазначила, що не кожен день обов’язково має бути продуктивним, сильним чи наповненим енергією.

Тенісистка пояснила, що іноді дні бувають важкими, але це не робить її слабкою, а лише підтверджує, що вона звичайна людина, якій потрібен час на відпочинок, відчуття, дихання і просто на те, щоб бути.

Еліна додала, що дає собі простір, необхідний для одужання та відновлення сил, замість того щоб змушувати себе.

А коли повернеться на корт, то прагне боротися з усією своєю силою й показати себе з найкращого боку – для вболівальників, для гри та для себе.

