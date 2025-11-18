Одна людина загинула та ще дев’ятеро осіб постраждали під час атаки на Берестин сьогодні вночі 18 листопада.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Атака на Берестин сьогодні: що відомо

Атака на Берестин Харківської області сталася вночі проти 18 листопада.

Зараз дивляться

Уже о 00:20 очільник ОВА підтвердив, що по місту було завдано ракетних ударів.

Спершу було відомо, що серед постраждалих є 16-річний хлопець.

Невдовзі Олегу Синєгубову довелося повідомити про те, що в лікарні померла важкопоранена 17-річна дівчина.

Тоді ж очільник ОВА уточнив, у якому стані інші дев’ять постраждалих.

За його словами, семеро осіб госпіталізовані з вибуховими травмами.

Ще двоє людей дістали гостру реакцію на стрес.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 364-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Олег Синєгубов

Фото: МОЗ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.