Гонщики Ferrari Шарль Леклер та Льюїс Гемілтон склали свою десятку найкращих різдвяних фільмів.

Відповідне відео Скудерія розмістила на своєму YouTube-каналі.

Рейтинг з десяти різдвяних фільмів від гонщиків Ferrari

На столі перед Шарлем та Льюїсом були на листках постери з різдвяними фільмами, серед яких вони мали сформувати десятку, а деякі відсіяти.

Зараз дивляться

– Ага, ми знаємо, що ці любовні фільми — це точно твоє. Відпустка за обміном, Реальна любов — це точно твої фільми, – сказав Гемілтон у бік Леклера, але той заперечив, що не є кіноманом.

Гонщики відсіяли стрічку Різдвяна пісня, бо не бачили. Леклер зазначив, що дуже любить фільм Сам удома та Полярний експрес.

Це чудове життя — це дивовижний фільм, сказав Гемілтон, але монегаск пожартував, що тоді ще не народився. Також британець зізнався, що фільм Помінятися місцями є його улюбленим та порадив Леклеру подивитися на Різдво цю стрічку, а також Ельфа.

– Я дивлюся його щорічно на Різдво без винятку, сказав британець про картину Помінятися місцями.

Отож, десятка найкращих різдвяних фільмів від гонщиків Ferrari така:

  1. Ельф (2003)
  2. Помінятися місцями (1983)
  3. Сам удома 2 (1992)
  4. Полярний експрес (2004)
  5. Як Грінч викрав Різдво (2000)
  6. Міцний горішок (1998)
  7. Відпочинок за обміном (2006)
  8. Сам удома (1990)
  9. Це чудове життя (1946)
  10. Дух Різдва (2022)

Нагадаємо, команда Ferrari у сезоні-2025 фінішувала на четвертому місці. Чемпіоном королівських перегонів стала стайня Mclaren. В особистому заліку Леклер посів п’яте місце, а Гемілтон – шосте.

Читайте також
Ландо Норріс вперше став чемпіоном Формули-1, Ферстаппен відстав на два очки
Ландо Норріс

Пов'язані теми:

FerrariЛьюїс ГемілтонРіздвоФільмиФормула-1Шарль Леклер
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.