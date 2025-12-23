Різдвяний рейтинг від Леклера та Гемілтона: улюблені фільми гонщиків Ferrari
- Леклер і Гемілтон у відео Ferrari склали спільну улюблених десятку різдвяних фільмів.
- До списку увійшли Сам удома, Ельф, Полярний експрес і Міцний горішок.
Гонщики Ferrari Шарль Леклер та Льюїс Гемілтон склали свою десятку найкращих різдвяних фільмів.
Відповідне відео Скудерія розмістила на своєму YouTube-каналі.
Рейтинг з десяти різдвяних фільмів від гонщиків Ferrari
На столі перед Шарлем та Льюїсом були на листках постери з різдвяними фільмами, серед яких вони мали сформувати десятку, а деякі відсіяти.
– Ага, ми знаємо, що ці любовні фільми — це точно твоє. Відпустка за обміном, Реальна любов — це точно твої фільми, – сказав Гемілтон у бік Леклера, але той заперечив, що не є кіноманом.
Гонщики відсіяли стрічку Різдвяна пісня, бо не бачили. Леклер зазначив, що дуже любить фільм Сам удома та Полярний експрес.
Це чудове життя — це дивовижний фільм, сказав Гемілтон, але монегаск пожартував, що тоді ще не народився. Також британець зізнався, що фільм Помінятися місцями є його улюбленим та порадив Леклеру подивитися на Різдво цю стрічку, а також Ельфа.
– Я дивлюся його щорічно на Різдво без винятку, сказав британець про картину Помінятися місцями.
Отож, десятка найкращих різдвяних фільмів від гонщиків Ferrari така:
- Ельф (2003)
- Помінятися місцями (1983)
- Сам удома 2 (1992)
- Полярний експрес (2004)
- Як Грінч викрав Різдво (2000)
- Міцний горішок (1998)
- Відпочинок за обміном (2006)
- Сам удома (1990)
- Це чудове життя (1946)
- Дух Різдва (2022)
Нагадаємо, команда Ferrari у сезоні-2025 фінішувала на четвертому місці. Чемпіоном королівських перегонів стала стайня Mclaren. В особистому заліку Леклер посів п’яте місце, а Гемілтон – шосте.