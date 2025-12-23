Гонщики Ferrari Шарль Леклер та Льюїс Гемілтон склали свою десятку найкращих різдвяних фільмів.

Відповідне відео Скудерія розмістила на своєму YouTube-каналі.

Рейтинг з десяти різдвяних фільмів від гонщиків Ferrari

На столі перед Шарлем та Льюїсом були на листках постери з різдвяними фільмами, серед яких вони мали сформувати десятку, а деякі відсіяти.

– Ага, ми знаємо, що ці любовні фільми — це точно твоє. Відпустка за обміном, Реальна любов — це точно твої фільми, – сказав Гемілтон у бік Леклера, але той заперечив, що не є кіноманом.

Гонщики відсіяли стрічку Різдвяна пісня, бо не бачили. Леклер зазначив, що дуже любить фільм Сам удома та Полярний експрес.

Це чудове життя — це дивовижний фільм, сказав Гемілтон, але монегаск пожартував, що тоді ще не народився. Також британець зізнався, що фільм Помінятися місцями є його улюбленим та порадив Леклеру подивитися на Різдво цю стрічку, а також Ельфа.

– Я дивлюся його щорічно на Різдво без винятку, сказав британець про картину Помінятися місцями.

Отож, десятка найкращих різдвяних фільмів від гонщиків Ferrari така:

Ельф (2003) Помінятися місцями (1983) Сам удома 2 (1992) Полярний експрес (2004) Як Грінч викрав Різдво (2000) Міцний горішок (1998) Відпочинок за обміном (2006) Сам удома (1990) Це чудове життя (1946) Дух Різдва (2022)

Нагадаємо, команда Ferrari у сезоні-2025 фінішувала на четвертому місці. Чемпіоном королівських перегонів стала стайня Mclaren. В особистому заліку Леклер посів п’яте місце, а Гемілтон – шосте.

