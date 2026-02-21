У передостанній день Олімпійських ігор-2026 збірна України закінчила виступи, не виборовши жодної медалі.

Україна завершила змагання в зимовій Олімпіаді-2026

22 лютого – останній день зимових Олімпійських ігор-2026, які проходять у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (Італія). І завтра на лижних перегонах мала б виступати українка Анастасія Нікон. Однак спорсменка знялася з гонки через хворобу.

Таким чином, Україна завершила змагання в зимовій Олімпіаді-2026. На рахунку українських спорсменів нуль здобутих медалів. Це втретє, коли Олімпійські ігри завершуються для нашої країни без нагород. Таким же був результат у Солт-Лейк-Сіті у 2002 році та Ванкувері у 2010-му.

Нагадаємо, що в Олімпіаді-2026 Україну представляли 46 атлетів, які вибороли ліцензії у 11 зимових видах спорту: біатлон (10 осіб), гірськолижний спорт (2), лижне двоборство (2), лижні гонки (6), санний спорт (10), скелетон (1), сноубординг (1), стрибки на лижах з трампліна (2), фристайл (9), фігурне катання на ковзанах (1), шорт-трек (2).

У командному турнірі з лижної акробатики Україна посіла шосте місце серед семи команд та завершила виступи ще у першому раунді фіналів. Натомість у лижних перегонах Олександр Лісогор фінішував 40-м у масстарті, показавши найкращий результат для України у цьому виді гонок.

Загалом Україна (включно з командними змаганнями) має вісім фінішів у топ-10 Олімпіади-2026. Три з них — особисті фініші.

Усі результати України у топ-10 Олімпіади-2026:

6-те місце: Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, командний турнір), Юліанна Туницька, Ігор Гой та Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох та Олена Стецків (санний спорт, командна естафета)

7-ме місце: Олександра Мох та Олена Стецків (санний спорт, двійки)

8-ме місце: Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

9-те місце: Олександра Меркушина, Юлія Джима, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, жіноча естафета)

10-те місце: Віталій Мандзин (біатлон, масстарт), Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика), Катерина Коцар (фристайл, бігейр).

Перед Іграми, президент Національного олімпійського комітету України (НОК) Вадим Гутцайт заявляв, що побачити прапор України Олімпіаді – це вже перемога.

Усвою чергу, міністр молоді та спорту України Матвій Бідний зазначав, що українські атлети при підготовці до зимових Ігор відчували на собі всі ускладнення, пов’язані з війною.

Зимова Олімпіада в Італії відзначилася рядом подій, які стосувалися української команди. Зокрема, українського скелетоніста та прапороносця національної збірної команди Владислава Гераскевича дискваліфікували перед першим заїздом у скелетоні за намір виступати в змаганнях у “шоломі пам’яті” із зображеннями фотографій загиблих через війну українських спортсменів.

Також Міжнародний союз ковзанярів не дозволив українському шорттрекісту Олегу Гандею змагатися на Олімпіада у своєму екіпіруванні, який включав шолом з цитатою української поетеси Ліни Костенко “Там де героїзм, там немає остаточної поразки”.

Зимові Олімпійські ігри 2026 року проходять 6-22 лютого в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (Італія) спортсмени змагаються за 195 медалей у 16 олімпійських видах спорту. Церемонія закриття зимової Олімпіади-2026 відбудеться в неділю, 22 лютого.

