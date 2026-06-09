Сполучені Штати планують оголосити про “повну перемогу” над Іраном протягом наступних двох тижнів.

Про це американський лідер Дональд Трамп сказав на телемітингу на підтримку сенатора від Південної Кароліни Ліндсі Грема.

Що сказав Трамп про завершення війни з Іраном

Дональд Трамп наголосив, що США ведуть активні переговори з Іраном, а представники другої сторони нібито хочуть укласти угоду.

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– Я думаю, що ми виграємо цю битву… протягом наступних двох тижнів, коли ми оголосимо про повну перемогу. Це буде повна перемога, це станеться дуже скоро, і ціни на нафту обваляться, – вважає Трамп.

Зауважимо, що це не перший раз, коли Дональд Трамп обіцяє значний прогрес за “два тижні”. Припинення вогню з Іраном, оголошене 7 квітня, спочатку мало тривати два тижні, поки обидві сторони не уклали угоду про припинення війни.

На запитання про те, чому Іран не погодився на угоду, якщо вони так відчайдушно прагнуть її укласти, як він неодноразово заявляв, президент США відповів, що це тому, що вони сильні.

– Вони сильні. Вони пишаються. Є речі, про які вони ніколи не думали, що зроблять, але які їм доведеться зробити. У них немає вибору. І це потребуватиме трохи часу, – підсумував Дональд Трамп.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль призупиняє атаки на Іран “наразі”, та наголосив, що боротьба з Тегераном та Хезболлою “ще не завершена”.

Ситуація на Близькому Сході різко загострилася наприкінці минулого тижня. Ізраїль завдав ударів по території Лівану, після чого Іран атакував Ізраїль.

У відповідь ізраїльська армія завдала ударів по Ірану. У понеділок сторони призупинили обмін обстрілами.

Джерело : CNN

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